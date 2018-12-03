Görme engelli santral memurunun hafızası, telefon rehberi gibi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde 17 yıldır santral görevlisi olarak çalışan görme engelli Selim Çakır (50), yaklaşık 2 bin telefon numarasını hafızasında tutuyor.

Retina dekolmanı hastalığı nedeniyle 1987\'de görme yetisini kaybeden Selim Çakır, İstanbul Altı Nokta Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi\'nin santral bölümünde eğitim aldıktan sonra, 2001 yılında, İnegöl Devlet Hastanesi\'nin santralinde taşeron işçi olarak çalışmaya başladı. Ortaokul 1\'den sonra eğitimine ara veren evli ve 2 çocuk babası Çakır, eşi ve çocuklarının yardım ve desteğiyle önce ortaokulu ardından da liseyi dışarıdan bitirdi. 2012 yılında KPSS\'ye giren Selim Çakır, hedefine ulaşıp, çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi\'ne Veri Hazırlama Kontrol Memuru olarak atandı. Çakır, santralde çalışmaya devam etti.

HAFIZASINDA 2 BİN TELEFON NUMARASI VAR

3 Aralık Engelliler Günü\'nü kutlayan Selim Çakır, İnegöl Devlet Hastanesi\'nin santralinde 17 yıldır görev yaptığını belirterek, yaklaşık 2 bin telefon numarasını ezbere bildiğini söyledi. Çakır, \"Yaklaşık 700 tane dahili hattımız var. Bunların hepsi şu anda hafızamda. İç hat görüşmelerinde bütün hatlar hafızamdadır. Hangi personelimiz hangi dahilide duruyor diye hepsi hafızamdadır. Artı İnegöl içindeki resmi kuruluşlarımız, Bursa hastanelerimiz, bazı hastanelerimizle bağlantılı olan resmi kuruluşlar, eczanelerimiz, sağlık ocaklarımız, birçok resmi kuruluşun haricinde, bankaların hepsinin numaraları hafızamda var. Hastanemizde çalışan uzman pratisyen uzmanlarımız, genelde personelimiz, ev ve cep telefonlarından mesai saati dışında ulaşmamız gereken zorunlu olan kişilerin numaraları. Görme engelimden dolayı bu yönüm gelişti. Yaklaşık 2 bin numara hafızamda\" dedi.

\'YILMAYIN, MÜCADELEYİ BIRAKMAYIN\'

Engellilere hayattan kopmamaları ve amaçlarının olması tavsiyesinde bulunana Selim Çakır, şunları söyledi:

\"Bizler doğuştan engelli olmayabiliriz, ben de öyle birisiydim. 19 yaşında yani 1987\'den sonra görme engelli oldum. Görme engelime rağmen yılmadım. Mücadeleler verdim. Hayat sürprizlerle dolu. Buna rağmen birtakım şeyleri başarıyoruz. Zorlukları da var tabii ki. Çalışma arkadaşlarım benim hafızama güvendikleri için sıkıntı yaşamıyoruz. İnsan neye mecbur kalırsa o konuda uzmanlaşıyor. Yani bir görme engeli, insanda kulak duyusunu ve hafıza yapısını daha da güçlendiriyor. Her engeli olan ya da normal olan vatandaş bunu başaramayabiliyor. Bunu başarıp bu noktaya gelebildiğim için çok mutluyum. İnşallah engelli arkadaşlara güzel bir örnek olurum. Toplum içerisinde engelli vatandaş bir işi kolay kolay yapamayan ve birçok şeyde faydalı olmayan imajı vardı. Ben bunu yıkmak istedim. Birtakım şeyleri başararak, bir yerlere gelmek istedim. Başarılı olduğumu da düşünüyorum. Hayatta bir amacınız olsun. Sağlıklısınız ama engelli olmayacağınız anlamına gelmez bu. Her sağlıklı insan engelli adayıdır. Çocuklarıma iyi örnek olmak için başarılı olmayı hedefledim. Yılmayın, mücadeleyi bırakmayın.\"



FOTOĞRAFLI