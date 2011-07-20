Görme engelli öğretmene 'röntgencilik' soruşturması!

T24

'Oğlumu ölüme gönderiyorlar'

Soruşturma sürüyor



AİHM'e başvurdu

gazetevata.com'da yer alan habere göre, Tarih öğretmeni Ali Ercan hakkında, görev yaptığı Hasan Adalı Lisesi’nde mesai arkadaşlarının huzurunu bozduğu iddiasıyla soruşturma açıldı. Ali Ercan, bu soruşturmanın selameti için evinden uzaktaki Hacı Ahmet Atıl Lisesi’ne geçici olarak gönderildi. Ercan, bu görevlendirmenin Birleşmiş Milletler (BM) Engelliler Sözleşmesi’ne aykırı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili Adana Valiliği’nden soruşturma izni istedi. Ali Ercan, soruşturmayı yürüten Vali Yardımcısı tarafından ifade vermek üzere çağrıldı.Ercan, ifade vermek için gittiği valilikte Vali Yardımcısı Reşat Özdemir’in hiç göremediği halde kendisini röntgencilikle suçladığını iddia etti. Ercan, şöyle dedi:"11 Temmuz’da, Reşat Özdemir’e ifade vermeye gittim. Bana ’Siz kapının anahtar deliğinden 2 erkek öğretmeni farklı bir durumdayken izlemişsiniz. Röntgencilik yapmışsınız, bunu yapmaya utanmıyor musunuz?’ dedi. Ben de bunu ilk kez kendisinden duyduğumu söyledim. Önce okulun içinde sigara içen öğretmenlerin şikayet ettiğimi öne sürdüler. Bu konuyla ilgili hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma bahanesiyle evimden ulaşımı kolay olmayan bir okula sürgün edildim. Bu sürgünle bana, ’Sen öğretmenliği bırak’ demek istiyorlar. Şimdi de ’Röntgenci’ diyorlar. Ben hiç göremiyorum. Yüzde 100 görme engelli olduğuma dair raporum da var. En kısa sürede BM Engelli Hakları Komitesi’ne başvuracağım. Türkiye’de hak arama yollarım tamamen kapatılmış durumda. En ufak bir şeyde Milli Eğitim müfettişleri tepeme biniyor. Görme engelli bir kişi röntgencilik yapabilir mi, böyle bir şey yok."Oğlunun zorluklarla öğretmenlik yaptığını ve evini geçindirdiğini söyleyen 7 çocuk annesi 70 yaşındaki Emine Ercan, kendisinin de röntgencilik soruşturmasında Vali Yardımcısı Reşat Özdemir ile konuştuğunu söyledi. Emine Ercan, şunları söyledi:"Vali Yardımcısı Reşat Özdemir’in yanına tek gittim. ’Bu çocuğu başka okula göndermeyin’ dedim. Bana, ’Oğlunun ne yaptığını biliyor musun?’ dedi. ’Senin oğlun, kapının anahtar deliğinden milleti izliyormuş’ dedi. Şaşırdım kaldım. ’Benim oğlum böyle bir şey yapamaz’ dedim. Çünkü benim oğlum yüzde 100 görme engelli. Böyle iftira atıyorlar. Görme engelli adam nasıl baksın oradan. Benim oğlumun başına bir şey gelirse o gittiği okulda trafik kazası geçirirse, tüm sorumluluk onu gönderen vali yardımcısı ve milli eğitim müdürünündür. Nasıl vicdanları rahat edecek. Onu ölüme gönderiyorlar."Adana Vali Yardımcısı Reşat Özdemir ise Ali Ercan hakkında açılan 2 soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Başka okula gönderilmesinin ilk soruşturmayla ilgili olduğunu söyleyen Reşat Özdemir şöyle konuştu:"Ali Ercan özürlü olmasını çok istismar ediyor. Şikayet etmediği kimse kalmadı. ’Ben öğretmenleri uygunsuz vaziyette gördüm’ diye kendisi söylemiş. Biz işi gücü bıraktık, Ali Ercan’la uğraşıyoruz. Çocukları eğiteceği yerde, milleti şikayet edip duruyor. Gönderildiği okula şu an süren soruşturma ile ilgili gönderilmemiş. Ancak benim soruşturmamın sonunda gönderildiği okulda da kalabilir. Bu yeni dönemde sorunlu öğretmen istemiyoruz. Şu anda Adana’da 100’ün üzerinde görme engelli öğretmen var. Hepsi kıdemine bakılmaksızın belediye sınırları içinde yerlerde görevlendirildi. Kimseyi zor durumda bırakmıyoruz. Bizim tek amacımız eğitim kalitesini yükseltmek."Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin Tarih Bölümü’nü 1989’da birincilikle bitirdikten sonra öğretmenliğe Ankara Aydınlıkevler Körler Okulu’nda başlayan Ali Ercan, daha sonra normal okullarda öğretmenlik yaptı. Görev yaptığı okullarda çeşitli sorunlarla karşılaşan Ercan, siciline yazılan kötü notları sildirmek için bir çok kez mahkemeye başvurdu. Hakkındaki sürgün ve disiplin cezaları nedeniyle Ankara, Kahramanmaraş ve Adana’da 12 okul değiştiren, Ali Ercan ayrıca çoğu milli eğitim müdürlüklerine 45 dava açtı. Bu davaların 29’unu kazanan Ali Ercan’ın halen süren 5 davası bulunuyor. En son siciline yazılan ’öğretmenlik yapamaz’, ’paranoid akıl hastası’ notlarının silinmesi, bu notları yazan okul müdürlerinin cezalandırılması ve kendisine tazminat ödenmesi için 3 kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Başvuruları kabul edilen Ercan, AİHM’den gelecek haberi bekliyor.