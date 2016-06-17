Görme engelli öğrencilere mezuniyet hediyesi; 3D yıllık ile nesnel olarak tanıştılar

İstanbul Kilyos’taki Veysel Vardal Görme Engelliler İlköğretim Okulu, bu yıl 45. mezunlarını veriyor. Okul, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi ve öğrencileri için 3D yıllık bastırdı. Yıllardır aynı sınıfta okuyan öğrenciler, bu yıllık sayesinde ilk kez ‘nesnel’ olarak tanışmış oldu.

Aynı sınıfı paylaşmanın ötesine geçip çok sıkı dostlukları var. Sekiz yıl boyunca hep beraberlerdi. Birlikte üzülüp birlikte sevindiler. Onlar, İstanbul Kilyos’taki Veysel Vardal Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri. Kiminin engeli doğuştan kimininse sonradan. Büyüdüler; bu yıl mezun oluyorlar.

Al Jazeera’den Başak Çubukçu’nun haberine göre, birbirlerini çok iyi tanıyor; ses tonlarından ruh halini tahlil edebiliyorlar. Hatta nasıl bir mimiğe sahip olabilecekleri konusunda da fikirleri var. Bu kadar yakın olmalarına karşın bugüne kadar hiç ‘nesnel’ olarak tanışmadılar. Yani, birbirlerinin yüzlerini tanımıyor, bilmiyorlar. Bunun farkına varan okul yönetimi, onlara unutamayacakları bir ‘veda sürprizi’ hazırladı.

3 boyutlu yıllık

Dokunma… Görme engelliler için en önemli duyu. Somutlaştırmak için hayati. İşte bundan hareketle okul yönetimi, mezunları için 3 boyutlu yazıcıda hazırlanan bir yıllık bastırdı. Mezunların 3 boyutlu yüzleri, tek tek sayfalara yerleştirildi. Her bir sayfada mezun öğrenci ve sınıf arkadaşlarının onun hakkındaki duygu ve düşünceleri yer alıyor.

3 boyutlu görme engelli yıllığını eline alan öğrenciler hem şaşkın hem mutlu. Çünkü arkadaşlarıyla ilk kez 'nesnel' olarak tanıştılar. Yıllardır en yakın arkadaşının suretiyle tanışmak, Emre Teke için büyük sürpriz.

“Kimse kimsenin vücudunu incelemiyor. Baktığınızda şaşırıyorsunuz. 8 senelik bir arkadaşınız var, her şeyiyle biliyorsunuz onu. Tavırlarıyla, her şeyiyle ama nesnel olarak tanımıyorsunuz. Onu nesnel olarak burada inceleyince, yüzünü görünce güzel oluyor. Biz görme engellilerin hissiyâtları güçlüdür. Yüz ifadesi anlayabilirsin ama asla kimse kimsenin yüzünü bilmez. Çünkü incelemez. Hiçbir arkadaşımın yüzüne bugüne kadar dokunmamıştım. Nesnel olarak ilk kez bugün tanıyorum Emir’i.”

"Artık benim de yıllığım var"

Birçok kişi için belki de sıradan bir durum. Ama böylesine bir yıllık, Türkiye’de bu ilk kez yapılıyor. Hem 3 boyutlu hem de Braille Alfabesi ile basılmış olması onu özel kılıyor. Bir de şöyle bir gerçek var; görme engelli öğrenciler geçen yıla kadar dolmakalemle yazılan karneler alıyor ve aldıkları notları da ailelerine okutarak öğreniyordu. Türkiye’de Braille Alfabesi ile yazılan karneler, geçen yıl dağıtılmaya başlandı.

Yıllığı elinden düşürmeyen Özlem Yeni, her bir sayfada ayrı bir mutluluk yaşıyor. Bu yıllık, ciddi bir boşluğu da doldurmuş oldu.

"Bizim gözlerimiz kapalı. Arkadaşlarımın gözlerini, ağzını incelerken çok tuhafıma gitti. Bunu yaşamak çok güzel bir his. Ablamın ve kuzenlerimin yıllığı vardı. Onlar hep bakardı ben hiç anlamazdım. Artık benim de yıllığım var. Ben de onlar gibi okuyup bakabileceğim."

İmdada koşan sosyal girişimci bir genç

Özge Özmen, 25 yaşında. Mühendislik ve sosyal girişimciliği bir araya getiren bir ekibin başında. Ekip, kendisi gibi gençlerden oluşuyor. 3 boyutlu yıllıkta emekleri büyük. Tüm bunlar, tek bir soruyla gelişti: Teknolojiyle nasıl iyilik üretebiliriz?

“Son bir yıldır, hep bu sorudan hareketle işler yapıyoruz. Teknolojiyle sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bu okulda 8 çocuğun mezun olacağını öğrendik, Okula geldik, yüz taramalarını yaptık. Sonra yazıcılardan baskısını aldık yüzlerinin. Biz bir kâr amacı gütmeyen sosyal girişimci, insana dokunan projelere kafa yoran bir ekibiz.”

Mezuniyet artık daha anlamlı

Yıllık, okul müdürü Müjdat Kalkan'ın eseri. Öğrencilerinin diğer okullardan mezun öğrencilerden eksik kalmaması için başvurduğu bir yol. Kalkan'ın bu çabası, görme engelli öğrencilere unutamayacakları bir mezuniyet hediyesine dönüşüverdi. bu yılki mezunlardan Rabia Kılıç, elinde tuttuğu yıllığı hayatı boyunca saklayacağını söylüyor.

"Özlem benim en yakın arkadaşım. Doğuştan görme engelliyim. Onunla ilgili bir şey hayal edememiştim. Ama yıllığı inceledikten sonra bir yüz belirdi. Özlem, küçük burunlu bir insanmış. Böyle bir yıllığa sahip olmak çok güzel bir şey. Saklayacağım. Arkadaşlarım ve hatıralar çok önemli. Yaşlandığımda bakarım. Hatta çocuklarıma dahi anlatırım."

Veysel Vardal Görme Engelliler İlköğretim Okulu’nun bu yıl 8 mezunu var. İstanbul’da sadece iki görme engelli okulu bulunuyor. Avrupa Yakası’ndaki tüm görme engelli öğrenciler, bu okula gidiyor. Okuldaki toplam öğrenci sayısı 83.