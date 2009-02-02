Görme engelli öğrenciler katsayı muafiyeti istedi

Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) hazırlanan görme engelli öğrenciler, sınav nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları bir dilekçeyle Yüksek Öğrenim Kuruluna (YÖK) ileterek, katsayı uygulamasından muaf tutulmalarını talep etti.



Engelsiz Dershane Projesi kapsamında ÖSS kursu alan görme engelliler adına Uygar Görme Engelliler Derneği Başkanı görme engelli Yusuf Sayyıdan ve Engelsiz ODTÜ Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi Ayşegül Mercan imzasıyla YÖK'e bir dilekçe yazıldı. Dilekçede, görme engelli öğrencilerin, ÖSS ve tercih aşamasında karşılaştıkları sorunlar ve sorunların anayasal haklar çerçevesinde çözümlenmesi istendi.



"Görme engellilerin ÖSS ve devamında yaşadıkları adaletsizliklere çözüm bulunmasını talep ediyoruz" denilen dilekçede, Türkiye'de yaşayan görme engelli öğrencilerin, eğitim koşulları, eğitimdeki maddi ve fiziki imkansızlıklar nedeniyle hür iradeleri dikkate alınmaksızın kısıtlı alanlarda eğitim almak zorunda bırakıldıkları belirtildi.



'İstedğimiz fakülteyi seçemiyoruz'



Lise döneminden itibaren kendi beceri ve istekleri dahilinde bölüm tercihi yapamadıkları savunulan dilekçede, bunun öğrencilerin öğrenim görmek istedikleri fakültelerin seçimi açısından da sıkıntı yarattığına işaret edildi. Görme engellilerin tercih edebilecekleri hukuk, uluslararası ilişkiler ve siyasal bilimler gibi bölümlerin eşit ağırlık bölümünden öğrenci aldığı hatırlatılan dilekçede, görme engellilerin matematik ve benzeri sayısal derslerin eğitimini

alamadıkları, dolayısıyla okul yönetimleri ve öğretmenleri tarafından sözel bölümlere yönlendirildiği kaydedildi.



Sınavdaki katsayı uygulaması nedeniyle alan dışı tercih yapabilme imkanı da tanınmayan görme engellilerin, bu gibi engellerle de karşılaştıklarına dikkat çekilen dilekçede, "Zaten hayatları boyunca büyük bir engele mahkum olan öğrencilerimiz bir kez daha mağdur edilmektedir. Bizler Yüksek Öğretim Kurulundan, görme engelli öğrencilerin Anayasal bir hak olan eğitim hakkına saygı göstermesini ve bunun sonucunda görme engelli öğrencilerimiz için katsayı sisteminden muaf tutulmasını talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.



‘ÖSS'deki yatırım saatlik ek süre yeterli değil’



Görme engellilerin ÖSS'de pek çok engelle karşılaştıklarına da değinilen dilekçede, görme engelli öğrencilere okutman olarak tayin edilen görevlilerin nitelikli kişiler olması istendi.



Bazı okutmanların Türkçeyi iyi kullanamaması ya da bilimsel terimleri bilmemesi nedeniyle görme engellilerin kendilerine okunan sınav sorularını anlamakta güçlük çektiklerin vurgulanan dilekçede, şu görüşler savunuldu:



"Bir yandan soruları anlamaya çalışıp, diğer yandan gereken cevapları vermek öğrencilerimizin vakit kaybına sebebiyet vermektedir. Sınav esnasında görme engelli öğrencilere verilen yarım saatlik ek sürenin de yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Türk eğitim sistemindeki aksaklıklar ve öğrencilerimizin fiziki koşulları dikkate alındığında milyonlarca kişinin girdiği bir sınava rakiplerden geride başlayan öğrencilerimiz için koşulların hakkaniyete uygun bir şekilde düzenlenmesi, verilen ek sürenin uzatılması gerektiği görüşündeyiz."



Dilekçede, tüm öğrencilere olduğu gibi görme engellilere de tanınan anayasal eğitim hakkının sağlanmaması halinde konuyla ilgili yargı yoluna başvurulacağı bildirildi.



Taleplerini yazdılar



YÖK'e sunulan dilekçede, ÖSS ile ilgili sorunlar yaşayan görme engellilerin de taleplerine yer verildi.



Ankara Beşevler Körler Okulu'ndan 1992 yılında mezun olan ve yüzde 95 görme engelli raporu bulunan Erhan Kayhan, maddi imkansızlıklar nedeniyle ancak bu yıl ÖSS'ye girebileceğini belirttiği yazısında, sözel bölümden mezunu olduğu ve katsayı uygulaması nedeniyle okumak isteği hukuk fakültesini tercih edemeyeceğini ifade etti.



Batıkent Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümü son sınıf öğrencisi iken 2007 yılında bir dizi beyin ameliyatı geçirdiğini ve sonrasında yüzde 85 oranında görme yetisini kaybettiğini anlatan Tevfik Zorlu ise dilekçesinde şunlara değindi:



"Endüstri Meslek Lisesi mezunları mevzuat gereğince öncelikle branşıyla ilgili yüksek okul ve üniversiteler olmak üzere yalnızca sayısal puanla öğrenci kabul eden üniversite ve yüksek okullara girebilmekte. Ne var ki sayısal puanla girilebilen üniversite ve yüksek okullar arasında görme engellilerin okuyarak meslek sahibi olabilecekleri herhangi bir bölüm bulunmuyor. Üstelik benim Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunu olduğum düşünüldüğünde, yalnızca bu branşla ilgili yüksek okul ve üniversitelere kabul edileceğim için bir görme engelli olarak bu bölümlerde eğitim görmem ve bitirmem halinde mesleğimi icra etmem Türkiye şartlarında mümkün değil.



Meslek Lisesi mezunu bir görme engelli genç olarak, sonradan gözümü kaybetmiş olmamın eğitim hakkımı da ortadan kaldırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu gün ülkemizde eşit ağırlıklı ya da sözel puanlarla çok çeşitli yüksek okul ve üniversitelere girerek, başarıyla eğitimlerini tamamlayıp mesleklerini başarıyla icra eden çok sayıda görme engelinin varlığı

malumunuzdur."

