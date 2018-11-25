Görme engelli öğrenciler, 24 Kasım'da öğretmenlerini unutmadı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da görme engelli okullarından mezun olan öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde, öğretmenlerini unutmadı.

Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu ile Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu‘ndan farklı dönemlerde mezun olan 200 kişi, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde öğretmenlerini unutmadı. Çeşitli işlerde çalışan görme engelli bireyler, emekli olan öğretmenleri için bir kafede kahvaltı düzenledi. Öğrenciler, yaklaşık 30 yıl sonra bir araya geldiği öğretmenleriyle bol bol sohbet etti.

Görme engelli Nefise Aktaş Dağ, Kırıkkale’de öğretmenlik yaptığını belirterek, yıllar sonra arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi. Dağ, \"Zamanında öğretmenlerimizin vermiş olduğu eğitimle bugün ben bir öğretmen olarak bu etkinliğe katıldım. Kırıkkale’de bir kız meslek lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmaktayım. Kendimle beraber tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum\" dedi.

Görme engelli Asuman Güçlü ise bir kamu kurumunda avukat olduğunu, çocukken gözlerini kaybettiğini söyledi. Asuman Güçlü 8 yıl özel eğitim aldığını, lise ve üniversiteyi normal okullarda tamamlandığını dile getirerek, “Bugün burada uzun yıllardır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle bir araya geldik. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Çünkü yatılı okullarda okuduğumuz için bir aile, kardeş gibiydik. Uzun süre sonra bir araya gelmek hepimizi duygulandırdı” diye konuştu.