-GÖRME ENGELLİ MÜEZZİNİN AZMİ KONYA (A.A) - 19.07.2010 - Bir görme engellinin karşılaştığı zorlukları aşarak Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan, burada hafız olan görme engelli Ali İnan, şuan kendisi gibi görme engelli gençlere Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Kültürpark yanındaki tarihi Şazi Bey Camii'nde (Ak Camii) müezzinlik yapan Ali İnan (48) yaptığı açıklamada, doğuştan görme engelli olduğunu ancak, hayattan kopmadığını, hedefleri doğrultusunda her türlü güçlüğe karşı mücadele ettiğini anlattı. 21 yıldır bu camide müezzinlik yaptığını, görevli imamın olmadığı zamanlarda namazı kendisinin kıldırdığını ifade eden İnan, Kuran-ı Kerim'i, dedesi Konyalı Kadayıfçı Hafız Ali Efendi'den dinleyerek öğrendiğini, namaz sureleri dışında çok sayıda sureyi de bu şekilde ezberlediğini söyledi. Konya Gazi Lisesinden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kazandığını ve bu okuldan 1987 yılında başarıyla mezun olduğunu anlatan İnan, ''Mezuniyetin ardından 1989 yılında müezzin olarak Şazi Bey Camii'ne görev yapmaya başladım'' dedi. Müezzinlerin, görevli imam izinliyken ya da namaz vaktine yetişemediği durumlarda imamın görevini üstlendiğini anımsatan İnan, şunları kaydetti: ''İlk yıllarımda görme engelli olduğum için cami cemaatinden bazıları arkamda namaz kılmak istemedi. Bu kişiler 'görme engelli birinin arkasında namaz kılmanın uygun olmadığı' düşüncesindeydi. Oysa İlahiyat Fakültesinde kendi uğraşlarımla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmuştum. Benim arkamda saf tutmakta çekimserlik gösteren kişiler, zaman içinde benim en önemli vasfımın 'görme engelli' olmak değil 'hafızlığım ve doğru kıraatim' olduğunu fark etti. İlerleyen yıllarda ise bu ön yargı tümüyle yıkıldı.'' -KENDİSİ GİBİ GÖRME ENGELLİ HAFIZLAR YETİŞTİRİYOR- İnan, şimdi ise görevli imam olmadığında yerine vekalet etmek dışında kendisi gibi görme engelli öğrencilere Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmekte olduğunu belirterek, ''Şuan 20 talebeye eğitim veriyorum. Bu görme engelli öğrencilerden, aileleri ve kendisi talep edenlere, İmam-ı Rabbani Kuran Kursu'nda hafızlık da çalıştırıyorum, yani hafız yetiştiriyorum'' dedi. Görme engelliler için Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim de edindiklerini belirten İnan, ''Bu sayede görme engelli öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek değil elleriyle dokunup okuyarak da öğreniyor'' diye konuştu.