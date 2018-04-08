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Görme engelli memur, 'dostu ve rehberi' kayıp köpeğini arıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde görme engelli Burhan Çiçeklidağ (26), sokak sokak gezip kaybettiği hem rehberi, hem de en yakın dostu olduğunu belirttiği köpeğini arıyor

08 Nisan 2018 14:18

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesinde görme engelli Burhan Çiçeklidağ (26), sokak sokak gezip kaybettiği hem rehberi, hem de en yakın dostu olduğunu belirttiği köpeğini arıyor. 
Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde memur olan görme engelli Burhan Çiçeklidağ\'ın Reuters adını verdiği Golden Retriever cinsi rehber köpeği, bir hafta önce kayboldu. Köpeğinin oturduğu sitedeki güvenlik görevlisine emanet ettikten sonra kaybolduğunu belirten Çiçeklidağ, sokak sokak dolaşıp, Reuters’i arıyor.
Çiçeklidağ, kendisine rehberlik ettiğini belirttiği 2 yaşındaki Reuters\'ın gözü kulağı gibi olduğunu söyledi. Çiçeklidağ ayrıca, köpeğini bulabilmek için kayıp ilanı vereceğini kaydetti.
YOLDAKİ ENGELLERİ BİLDİRİYOR
Köpeği için çok endişelendiğini ifade eden Burhan Çiçeklidağ, \"Köpeğimi evimde besliyordum. Her gün belirli saatlerde dışarıda gezmesi gerekiyor. Bir hafta önce kayboldu ve hala ortada yok. Bu çok uzun bir süre. Onun için endişeliyim\" dedi.
Köpeğini bulmak için herkesten destek istediğini söyleyen Çiçeklidağ, 2 yıldır onunla birlikte yaşadığını belirterek, \"Bana çok destek oluyor ve bir yerden bir yere giderken yardım ediyordu. Görmediğim için onunla bir yere giderken güvendeydim. Yolda bir engel görünce önümde durur, bir tehlike olduğunu bana haber verirdi. Onu severek sahiplendim, bana çok destek oluyordu. O normal bir köpek değildi. Lütfen görenler bana ulaşsın\" diye konuştu.

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