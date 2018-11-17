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Spor

Görme engelli judocu Zeynep Çelik'ten tarihi altın madalya

İSTANBUL, (DHA) -  Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Zeynep Çelik, altın madalyanın sahibi oldu

17 Kasım 2018 02:09

İSTANBUL, (DHA) - 

Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Dünya Judo Şampiyonası\'nda mücadele eden milli sporcu Zeynep Çelik, altın madalyanın sahibi oldu.
Portekiz\'in Odivelas kentinde düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu Dünya Judo Şampiyonası\'nda Zeynep Çelik, finalde Japon rakibi Junko Hirose\'yi 2 wazaari puanıyla mağlup etti.
40 ülkeden 268 sporcunun katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşan Zeynep Çelik, bu başarısıyla da judo kategorisinde Türkiye\'ye ilk altın madalyasını kazandırmış oldu.

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