Görme engelli gençten annesine hediye

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yaşayan yüzde 85 görme engelli Güray Özkan (32), iş bulamayınca sokakta 6 ay önce kağıt ve ıslak mendil satmaya başladı. Harçlığını çıkartan Özkan, 1 günlük kazancıyla ise Anneler Günü hediyesi olarak annesine çiçek aldı.

Efeler ilçesinde yaşayan yüzde 85 görme engelli Güray Özkan, bir türlü iş bulamayınca harçlığını çıkartmak için boynuna astığı kutuda kağıt ve ıslak mendil satmaya başladı. Adnan Menderes Bulvarı\'nda bir köşede bekleyen Özkan, ev ekonomisine katkı da sağladı. Engelli maaşı aldığını da söyleyen Güray Özkan, \"Satış yaparken ben müşterilerin bana yaklaşımını çok olumlu buluyorum. Benden acıyarak bir şey aldıklarını sanmıyorum. Bu işi yaptığım için beni tebrik edenler oluyor. Verilen paranın kaç lira olduğunu nasıl anladığımı soranlar oluyor. Ben paraların tamamını, el yordamıyla ezbere biliyorum. Hiç sıkıntı yaşamıyorum\" dedi.

\'ANNEME NE ALSAM AZDIR\'

Her şeyini annesine borçlu olduğunu belirten Özkan, \"Anneler Günü dolayısıyla 1 günlük kazancımı ayırarak anneme çiçek aldım. Annemi çok sevdiğim için ona ne alsam az gelir\" diye konuştu.

3 yaşındayken geçirdiği rahatsızlıktan dolayı görme yetisini kaybettiğini anlatan Güray Özkan, \"İlkokulu köyde okudum. Köy şartlarında görme engelliler okulunu bilmiyordum. Daha sonra ortaokul ve liseyi okuyamadım. İki yıl önce başladığım ortaokulu açıktan tamamladım. Şimdi ise açıktan liseyi okumaktayım. Köyden şehre gelip gitmesi zor olduğu için Efeler ilçesindeki Görme Engelliler Derneği\'ne üye olarak buraya yerleştim. Burada ne yapabilirim diye düşündüm. Kağıt mendil, ıslak mendil, yara bandı ve çakmak gibi bir şeyler alarak satmaya başladım. Kendi ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum\" dedi.

\'OĞLUMUN ARKASINDA OLDUK\'

Evli ve iki çocuk annesi Pakize Özkan (52) ise evlatlarını çok sevdiğini söyledi. Anne Özkan, \"Oğlum Güray, görme yetisini 3 yaşında geçirdiği bir rahatsızlıktan sonra yavaş yavaş kaybetti. Her tarafa götürdük ama hiçbir çaresini bulamadık. Yine de şükür halimize, kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştı. Burada da ev kiraladı, kendi kendine yaşamaya başladı. Biz oğlumuzun her zaman arkasında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bana Anneler Günü hediyesi almış, benim için en büyük hediye\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI