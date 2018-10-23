Görme engelli futbolculardan gururlandıran başarı

İSTANBUL, (DHA)- ALMANYA\'NIN Hamburg kentinde düzenlenen 11\'inci Görme Engelliler Futbol Turnuvası’nda ikincilik elde eden Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Futbol Takımı, kupalarını sponsorları İstinye Üniversitesi\'ne takdim etti.

Turnuvaya Türkiye\'den katılan ilk takım olmanın gururunu yaşayan TURGED oyuncuları, heyecanlarını İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ve Yapay Görme Projesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Köylüoğlu ile paylaştı. İkincilik kupalarını Prof. Dr. Melih Bulu\'ya takdim eden futbolcular, turnuvada yaşadıklarını öğretim üyelerine anlattı.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTEYİ KURDUK

Bu başarının üniversiteleri adına büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Melih Bulu, \"Görme engellilerin böyle başarı sağlaması toplumun engelli insanlara karşı bilinç algısının oluşması açısından çok önemli. Üniversitemiz \'engelsiz üniversite\' olarak YÖK tarafından da tescillendi. Bu sadece fiziksel imkanları sağlamakla olmuyor. İnsanların da bu konuda bilinçlenmesi lazım. Bir insanın engeli var diye onu ikinci sınıf bir insan olarak görmek hiç doğru değil. O insanların başka yönleriyle de bizden üstün olduklarını düşünmemiz lazım. Ben her engelli öğrenciyle konuştuğumda bunu bir kez daha anlıyorum\" dedi.

\"BİYONİK GÖZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ\"

İstinye Üniversitesi olarak engelli bireyler için çeşitli imkanlar sağladıklarını anlatan Prof. Dr. Bulu, \"Benim öğrencilik yıllarımda yanımda engelli bir öğrenci vardı. Bu benim dünyaya daha farklı bakmamı sağladı. Biz engelsiz ortamı İstinye Üniversitesi\'nde oluşturmaya çalışıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde görme engelli öğrencimizin adıyla \'Ezgi\'nin Kütüphanesi\'ni kurduk. Arkadaşları orada Ezgi\'ye ders kitaplarını okuyorlar. Tıp ve Mühendislik Fakültesi hocalarımız da görme engellilerin engelini kaldırmak üzere biyonik göz üzerinde çalışıyorlar. Biyonik göz dünyada 200 kadar kişiye takıldı ve bunun 14 tanesini bizim üniversitemizin hocası yaptı. Bu da bizi biyonik göz konusunda öne çıkarıyor\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'DEN TURNUVAYA KATILAN İLK TAKIMIZ\"

TURGED\'in turnuvaya Türkiye\'den katılan ilk takım olduğunun altını çizen Takım Kaptanı Ali Çavdar, \"İkinci olduk gayet güzel organizasyondu. Katılan takımlar ülkelerinin şampiyon takımlarıydı. Bizim için de iyi bir deneyim oldu. Birinciliği ev sahibine kaptırdık. Gönül birinci olmak isterdi ama yapacak bir şey yok. İnşallah daha sonra farklı platformlarda ülkemizi daha iyi temsil eder ve başarılı sonuçlar alırız\" ifadelerini kullandı.

\"ULUSLARARASI PLATFORMADA İYİYİZ\"

Görme engelli futbolunun Türkiye\'de 2006 yılında başladığını anlatan Çavdar, elde ettikleri başarıları şu sözlerle anlattı:

\"Çok hızlı bir aşama kaydettik. 2007\'de ilk defa Avrupa Şampiyonası\'na katılmıştık, burada 6\'ncı olduk, 2009\'da 5\'inci, 2011\'de 4\'üncü, 2013\'te 3\'üncü ve 2015\'te birinci olduk. 2012 Londra, 2016 Rio Olimpiyatlarına milli takım düzeyinde katıldık. Çok geç başlamış olmamıza karşın uluslararası platformda iyi bir noktadayız. Şu anda dünya sıralamasında 5 ya da 6\'ncı sıradayız. Uluslararası turnuvalara davet ve katılım anlamında aşamadığımız bir engel vardı. Bu tür organizasyonlar farklı kıtalar ve ülkelerde yapılıyor. Ama herhangi bir Türk takımı davet edilmemişti. Bize açılan kapıyı biz de en iyi şekilde değerlendirmiş olduğumuzu düşünüyoruz.\"