T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Görme engelli Fulya'dan 5 birincilik

"Varlığımın bilincinde olarak devam edeceğim hayata"

13 Temmuz 2017 11:13

Konya Meram Anadolu Lisesi’nde okuyan görme engelli Fulya Akkaya, Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) 5 puan türünde birinci olarak büyük başarıya imza attı. Akkaya, “Hiçbir zaman kesinlikle birinci olmalıyım diyerek çalışmadım” diye konuştu.

19 yaşındaki doğuştan görme engelli Fulya Akkaya, LYS’de TM1-TM2-TM3-TS1-TS2 olmak üzere 5 puan türünde de Türkiye birincisi olmayı başardı. Çok mutlu olduğunu ve arkasında birçok insanın olduğunu belirten Fulya Akkaya, “Öğretmenlerim, okulumdaki öğretmenlerim, arkadaşlarım, ailem hep yanımdaydı. Çok destek oldular. En başta onlara çok teşekkür ederim. Hep yanımda oldular. 12 yıl boyunca çok çalıştım. Bir yılın ürünü değil. Çok emek verdim. Bundan sonra da ben çalışmaya devam edeceğim. Hiçbir zaman kesinlikle birinci olmalıyım diyerek çalışmadım. Kendimi geliştirmek, bilgi almak için çalıştım. Bundan sonra da öyle olacak. Varlığımın bilincinde olarak devam edeceğim hayata. Kendi potansiyelimi keşfedeceğim” dedi.

ETİKETLER

görme engelliLYSbirincilikpuanhabereğitimsınav

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24