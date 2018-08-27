Görme engelli atlet Mehmet Tunç, Avrupa şampiyonu

BURSA,(DHA)

Yıldırım Belediyespor\'un görme engelli atleti Mehmet Tunç, Avrupa Para Atletizm Şampiyonası\'nda 200 metrede elde ettiği 24.62 saniyelik derecesiyle ise Avrupa Şampiyonu oldu.

Almanya\'nın başkenti Berlin şehrinde düzenlenen, 30 ülkeden 650 sporcunun katıldığı 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası\'ndan iki madalya Yıldırım Belediyespor\'a geldi. Atletizm Milli Takımı kadrosunda yer alan Yıldırım Belediyesporlu görme engelli atlet Mehmet Tunç, T 11 kategorisinde erkekler 400 metre yarışında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 200 metrede elde ettiği 24.62 saniyelik derecesiyle ise Avrupa Şampiyonluğu\'nu Yıldırım\'a kazandırdı. Öncelikli hizmet grupları arasında yer alan engellileri hayatın her alanında olduğu gibi sporda da desteklediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise, \"İlçemizde projeler ürettiğimiz dezavantajlı kesimlerimizden biri de engelli kardeşlerimiz. Onları hayata bağlayacak; hedeflerini, ideallerini gerçekleştirerek başarılarını ortaya koyacak projeler hazırlıyoruz. Desteklerimizin karşılığı şampiyonluklarla, rekorlarla almak bizleri mutlu ediyor. Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan kardeşimiz Mehmet Tunç\'u tebrik ediyorum\" dedi.

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