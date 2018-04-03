Görme engelli arkadaşlarına 'göz kulak' oldular

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, \'Bana göz kulak olur musun\' adlı projeyle, görme engelli arkadaşları için çeşitli kitapları seslendirip, dijital ortama aktarıyor. Görme engelliler, seslendiren bu kitapları dinliyor.

Salihli\'deki 50\'inci Yıl Ortaokulu öğrencileri, \'Bana göz kulak olur musun\' adlı projeyle görme engelli arkadaşları için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Okul bünyesinde oluşturulan bir sınıfta öğrenciler, seslendirdikleri kitapları dijital ortamda kaydedip, internet ortamında Konya Selçuklu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine gönderiyor.

Proje hakkında bilgi veren 50. Yıl Ortaokulu Müdürü Fatih Akın, \"Proje, Konya Selçuklu Görme Engelliler Ortaokulu ile birlikte uygulamış olduğumuz bir proje. Projenin içeriğinde öğrencilerimiz, seslendirdikleri kitapları dijital ortama kaydediyorlar, Konya Selçuklu\'daki görme engelli kardeşlerine gönderiyorlar. Görme engelli kardeşlerimiz bunları dijital ortamda açıp dinliyorlar\" dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Beyza Kaya da \"Bu sayede hem görme engelli arkadaşlarımızı mutlu ediyoruz hem de yalnızlıklarını gideriyoruz\" diye konuştu.

Öğrencilerden Aysu Şahin ise, \"Görme engelli okullarındaki arkadaşlarımızın ulaşamadıkları kitapları onlara seslendirme yaparak gören gözleri olmaya çalışacağız. Bu sayede empati ve yardımlaşma duygumuz gelişecektir\" diye konuştu.

Öğrencilerden Doğukan Önder, \"İngilizce kitaplar okuyarak kelime haznemizi geliştiriyoruz. Bunları ses kaydı yapıp görme engelli arkadaşlarımıza yolluyoruz. Onlar da bu sayede İngilizce kitapları dinliyorlar\" dedi.

Nehir Cihan adlı diğer bir öğrenci ise \"Bu projenin bize en büyük katkısı engelli bireylerin ihtiyaçlarının farkına varmamızı sağlıyor\" diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Dilek Şahin ise \"Bana göz kulak olur musun projesi, \'E Twinning\' platformu üzerinde oluşturulan sosyal sorumluluk projesidir. Sene başından itibaren Konya Selçuklu Görme Engelliler Okulu tarafından koordine edilmekte olan ulusal bir projedir. Salihli 50. Yıl Ortaokulu olarak bizler de aktif olarak 6\'ncı sınıf öğrencilerimize İngilizce hikayeler okutup, ses kayıtları yaptırarak onları görme engelliler okullarına göndererek projede aktif katılım sağlamaktayız. Amacımız, engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıların öğrencilerimizin farkına varması, engelli bireylerle iletişim kurmalarını sağlamak, aynı zamanda toplumsal farkındalıkların küçük yaşta kazanılmasına yardımcı olmak ve bunun yanı sırada yabancı dil yeteneklerini ve dil gelişimlerine destek olmak\" dedi.

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