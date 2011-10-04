-Görme engeliler için navigasyon İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan ''Gören göz cihazları'' projesi kapsamında İstanbul'da 3 bin görme engelliye navigasyon sistemi ile sesli yön tarifi yapan cihaz dağıtılacak. İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürü Önal İnaltekin, görme engellilerle ilgili birçok proje gerçekleştirdiklerini kaydetti. Altı Nokta Körler Derneği ile birçok eğitim ve meslek edindirme sertifika programlarını hayata geçirdiklerini ifade eden İnaltekin, şunları söyledi: ''Kendilerinin sıkıntılarını dinlediğimizde hep insan odaklı yardımlar aldıklarını, başka vatandaşların yönlendirmeleri ve yardımlarıyla yaşamlarını sürdürdüklerini ifade ettiler. Bu kapsamda bakanlıklarımızın ortak çalışmaları sonucu görme engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak, sosyal hizmetlerini organize etmek, geliştirmek ve adres bulmalarına yardım sağlamak için 'Gören göz cihazı' projesi hazırlandı. Bu anlamlı projede İstanbul pilot uygulamada 3 bin adet cihazla ilk sırada yer alıyor. Projenin ilk aşamasında Ankara'da 2 bin, İstanbul'da 3 bin olmak üzere Türkiye genelinde 5 bin vatandaşımıza bu cihaz verilecek.'' İnaltekin, başvuruların değerlendirilmesinin ardından cihazların 10 gün sonra teslim edilmeye başlanacağını kaydederek, ''Şartları uygun olan vatandaşlara cihazları vereceğiz. Bu proje 3 bin cihazla sınırlı kalmayacak. Teslim tarihinden itibaren müracaatlarımız devam edecek. Hedefimiz her görme engelinin bu cihazlara kavuşmasını sağlamak'' dedi. İlde 45 ayrı merkezde başvuruların alınmaya başladığını vurgulayan İnaltekin, sözlerine şöyle devam etti: ''Buradaki amacımız, görme engelli vatandaşlarımızın hiç kimseye bağlı olmadan, kendilerine yetecek şekilde sosyal ihtiyaçlarını giderebilmesidir. Ayrıca bu cihaz onların gözü gibi olacak. Onların önemli bir parçaları haline gelecek. Görme engelli vatandaşlarımız internet yoluyla da müracaat edebilecek. Konu hakkında genel müdürlüğümüzün web sayfasında da gerekli bilgiler yer alınıyor. Biz İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak personelimizle bu anlamlı projenin dağıtım hazırlıklarına başladık. Bütün görme engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun.'' Projeye, 15 yaş üzerindeki özürlü sağlık raporuna göre, görme özrüne ilişkin tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 75'in üzerinde olanlar, cihazı kullanmaya engel teşkil edecek işitme, zihinsel veya ortopedik özrü bulunmayanların başvurabileceği öğrenildi. Dağıtılacak cihazlarla engelliler, gitmek istedikleri yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşabilecek.