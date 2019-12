Görme bozukluğuna gen tedavisi

10 soruda göz sağlığınızı test edin

İşitme kaybında umut: Gen tedavisi

Amerikan Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Pennsylvania, Florida ve Cornell üniversitelerinden araştırmacılar, kalıtsal bir görme bozukluğu olan Leber congenital amaurosis (LCA) hastası 3 deneğin gözlerine gen bozukluğu düzeltilmiş materyali enjekte ettiler.Bilimsel dergide yer alan makaleye göre, hastalığa yol açan RPE65 geninin düzeltilmiş kopyası zerk edilen hastaların görmelerinde sadece 30 gün içinde "belirgin" bir düzelme olduğu tespit edildi. İngiliz bilim insanlarının da üzerinde yıllardır çalışmakta olduğu bu gentedavisinin, her 10 çocuktan birinde ciddi görme sorununa neden olan hastalığın tedavisinde gelecekte önemli bir ümit ışığı olabileceği belirtildi.