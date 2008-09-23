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Sağlık

Görme bozukluğuna gen tedavisi

Amerikalı bilim insanları, kalıtsal bir görme rahatsızlığını gen tedavisi yöntemiyle iyileştirdiler.

23 Eylül 2008 03:00

Amerikalı bilim insanları, kalıtsal bir görme rahatsızlığını gen tedavisi yöntemiyle iyileştirdiler.

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Amerikan Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Pennsylvania, Florida ve Cornell üniversitelerinden araştırmacılar, kalıtsal bir görme bozukluğu olan Leber congenital amaurosis (LCA) hastası 3 deneğin gözlerine gen bozukluğu düzeltilmiş materyali enjekte ettiler.

Bilimsel dergide yer alan makaleye göre, hastalığa yol açan RPE65 geninin düzeltilmiş kopyası zerk edilen hastaların görmelerinde sadece 30 gün içinde "belirgin" bir düzelme olduğu tespit edildi. İngiliz bilim insanlarının da üzerinde yıllardır çalışmakta olduğu bu gen
tedavisinin, her 10 çocuktan birinde ciddi görme sorununa neden olan hastalığın tedavisinde gelecekte önemli bir ümit ışığı olabileceği belirtildi.

(AA)

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