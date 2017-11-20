Görme bozukluğu olan buzağı ERÜ'de tedaviye alındı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde bugüne kadar pek çok hayvan tedavi edilirken hastanenin son misafiri, Develi ilçesinden doğuştan görme bozukluğu bulunan yavru buzağı oldu.

ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, hayvan hastanesinin hayvanseverlerin ilk tercihi haline geldiğine dikkat çekti. Doç.Dr. Cesur, şöyle dedi:

\"ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi kurulduğu günden bu yana hayvansever dostlarımızın ilk tercihi haline geldi.Bir çok türden hayvanın tedavi imkanı bulduğu bu hastanemize Kayseri başta olmak üzere çevre illerden de hastalarımız geliyor.\"

Gözleri görmeyen buzağı ile ilgili bilgi veren Doç.Dr. Ali Cesur Onmaz, \"Yeni doğan ve doğuştan görme problemi olan minik bir buzağımızın tedavisine başladık.Ona yem yeşil gözleriyle dünyaya bakabileceği bir pencere açabilmek için mücadele edeceğiz\'\' ifadelerine yer verdi. Yavru buzağının katarakt olma olasılığı üzerinde durduklarına vurgu yapan Onmaz, \'\'Veteriner arkadaşlarımızla bizim yavru buzağı üzerinde ilk belirlememiz katarakt olabileceği yönünde bu bağlamda ilk aklımıza gelen A vitamini eksikliği (Amorozis), ancak BVD olmak üzere, Akabane, Mavi Dil ve Schmallenberg virus gibi diğer etkenleri de göz ardı etmemek gerekiyor\'\' diye konuştu.



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