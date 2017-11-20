T24 LogoT24 Logo
Gündem

Görme bozukluğu olan buzağı ERÜ'de tedaviye alındı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bugüne kadar pek çok hayvan tedavi edilirken hastanenin son misafiri, Develi ilçesinden doğuştan görme bozukluğu bulunan yavru buzağı

20 Kasım 2017 19:04

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde bugüne kadar pek çok hayvan tedavi edilirken hastanenin son misafiri, Develi ilçesinden doğuştan görme bozukluğu bulunan yavru buzağı oldu.
ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, hayvan hastanesinin hayvanseverlerin ilk tercihi haline geldiğine dikkat çekti. Doç.Dr. Cesur, şöyle dedi:
\"ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi kurulduğu günden bu yana hayvansever dostlarımızın ilk tercihi haline geldi.Bir çok türden hayvanın tedavi imkanı bulduğu bu hastanemize Kayseri başta olmak üzere çevre illerden de hastalarımız geliyor.\"
Gözleri görmeyen buzağı ile ilgili bilgi veren Doç.Dr. Ali Cesur Onmaz, \"Yeni doğan ve doğuştan görme problemi olan minik bir buzağımızın tedavisine başladık.Ona yem yeşil gözleriyle dünyaya bakabileceği bir pencere açabilmek için mücadele edeceğiz\'\' ifadelerine yer verdi. Yavru buzağının katarakt olma olasılığı üzerinde durduklarına vurgu yapan Onmaz, \'\'Veteriner arkadaşlarımızla bizim yavru buzağı üzerinde ilk belirlememiz katarakt olabileceği yönünde bu bağlamda ilk aklımıza gelen A vitamini eksikliği (Amorozis), ancak BVD olmak üzere, Akabane, Mavi Dil ve Schmallenberg virus gibi diğer etkenleri de göz ardı etmemek gerekiyor\'\' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA ERCİYESERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim AraştırmaUygulama HastanesiDeveliERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim AraştırmaUygulama Hastanesi Başhekimi Doç Dr Ali Cesur OnmazDoç Dr CesurVeteriner Fakültesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24