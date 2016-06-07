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Yaşam

"Gorilin öldürüldüğü olayda annenin suçu yok"

17 yaşındaki gorilin öldürülmesi büyük tepki yaratmış, anne ve babasının dikkatsizlikleri nedeniyle Harambe'nin ölümüne neden oldukları için sorumlu tutulmaları istenmişti

07 Haziran 2016 18:17

ABD'de üç yaşındaki çocuğu Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde, gorilin yaşadığı alana düşen anne hakkında dava açılmayacağı açıklandı.

Çocuğu ayak bileğinden tutarak sürükleyen Harambe adlı goril, hayvanat bahçesi personeli tarafından vurularak öldürülmüştü.

17 yaşındaki gorilin öldürülmesi büyük tepki yaratmış, çocuğun anne ve babasının dikkatsizlikleri nedeniyle Harambe'nin ölümüne neden oldukları için sorumlu tutulmaları istenmişti.

Savcı Joe Deters, olayda annenin suçu olmadığını söyledi. Savcı, annenin diğer üç çocuğuyla ilgilenirken bu çocuğun gözden kaybolduğunu, onu bilerek tehlikeye atmadığını ifade etti.

Kazada çocuk, yaklaşık 3 metre yükseklikten gorilin yanına düşmüştü.

Amatör bir video görüntüsünde, gorilin çocuğu yakalayıp sığ suda kısa bir süre sürüklediği görülüyor. Goril daha sonra duruyor ve altında bulunan çocuğa bakıyor.

Hayvan daha sonra vuruluyor.

Yetkililer olayda çocuk açısından hayati risk bulunduğu için başka çarelerinin olmadığını söylemişti.

Hayvan hakları grupları gorilin öldürülmesini kınadı.

Cincinnati merkezli bir hayvan hakları örgütü olan Hayvan Sömürüsünü Şimdi Durdur, hayvanat bahçesiyle ilgili ABD Tarım Bakanlığı'na şikâyette bulundu.

Harambe'nin öldürülmesini protesto için internette başlatılan bir dilekçeyi yüz binlerce kişi imzaladı.

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