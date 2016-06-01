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Dünya

Goril Harambe'nin ölümü, yargıya taşınıyor

İnternet üzerinden başlatılan ‘Harambe’nin suçu neydi?’ başlıklı imza kampanyası, 200 binden fazla kişinin desteğine ulaştı

01 Haziran 2016 13:37

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hayvanat bahçesinde 4 yaşındaki çocuğun kafese düşmesi üzerine goril Harambe'nin öldürülmesi yargıya taşınıyor.

Cincinnati kentinde yaşanan olayda; görevlilerin ateş ederek öldürdüğü gorille ilgili gelen tepkiler üzerine cezai soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yetkililerin ihmali olup olmaduğının ortaya çıkmasını isteyen hayvan hakları savunucuları; “Açıkçası, konuştuğumuz bir yetişkin olsaydı, elinde uygun ekipman olan bir yetişkinin bir şekilde bariyeri geçtiğini söylerdik. Fakat 3-4 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Buraya halatlarla, kancalarla gelen biri değil. Medyada bu çocuğun parmaklığın diğer tarafına geçmesinin uzun sürmediği konuşuluyor. O halde söyleyin, 4 yaşındaki bir çocuk fiziksel bir engeli aşabiliyorsa, bu güvenli bir bariyer midir?” şeklinde bir açıklama yaptı.

 

"Harambe'nin suçu neydi?"

 

Hayvanat bahçesi yönetimi ise gelen eleştirilerin haksız olduğunu savundu. Yönetim, öldürülme yerine uyuşturulma yoluna gidilmesi halinde, ilaçlı iğnenin gorili ilk aşamada saldırganlaştırma ihtimalinin çocuk için hayati tehdit oluşturabileceğini öne sürdü.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada da verilen kararın doğru olduğu belirtilerek; “Orada otururken birden önüne bir şey düşüyor. Bu ne diye bakarken bir anda insanlar çığlık atmaya başlıyor. Yani goril öyle bu ne diye şaşırıyor. Ailesi uçmuş ve goril tedirgin oluyor. Vahşi hayatta benim tanık olduğum şeyleri görmek istemezdiniz. Birbirlerinin peşine düştüklerinde genç erkekler gelip yaşlılarla savaşırken. Bu hiç görmek istemeyeceğiniz bir şey.” ifadeleri kullanıldı.

İnternet üzerinden başlatılan ‘Harambe’nin suçu neydi?’ başlıklı imza kampanyasında ise 200 binden fazla kişinin desteğini alan hayvanseverler, çocuğun ailesinin de olaydan sorumlu tutulmasını talep ediyor.

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