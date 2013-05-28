Görgün Taner Avrupa Kültür Vakfı Başkanı oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner, Avrupa Kültür Vakfı (European Cultural Foundation) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 2006 yılında Avrupa Kültür Vakfı’nın danışma kurulunda, 2007 yılında ise yönetim kurulunda yer alan Görgün Taner, 23 Mayıs tarihinde vakfın Amsterdam’daki merkezinde yapılan toplantı ile görevine atandı.

Amsterdam’ın önümüzdeki yıllarda dünyanın önde gelen kültür ve sanat odaklarından biri olması için çalışan kent yönetimi, Taner’den bu yönde çalışmalar yapmasını istedi. Hazırlanacak raporun, Amsterdam’ın gelecek on yılını yönlendirmesi hedefleniyor.

2007 yılından bu yana Avrupa Kültür Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Wolfgang Petritsch çalışmalarına Harvard Üniversitesi’nin Weatherhead Merkezi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam edecek. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ile birlikte yönetim kurulu üyeliğine ise Nike Jonah (İngiltere), Christophe de Voogd (Fransa) ve Maria Hlavajova (Slovakya) getirildi.

2002 yılından bu yana İKSV Genel Müdürlüğü’nü üstlenen Görgün Taner, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümü’nde öğretim görevlisi ve İstanbul Modern yönetim kurulu üyesidir. (ntvmsnbc)