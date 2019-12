Görgü tanıkları geminin batma halini anlattı

Bandırma’dan İstanbul Ambarlı’ya giden 118 metrelik Ro-Ro gemisi limandan ayrıldıktan 300 metre sonra battı. Panik çıktı, yolcular gece karanlığında kendilerini suya attı. Bandırma'da batan Ro-Ro gemisini gören bir görgü tanığı esnaf, olay anını anlattı: “Geminin yan yattığını fark ettik. O an zaten gemi yan yattı, kamyonlar birbirine çarptı”



Sahilde şoförlere Höşmerim tatlısı satan esnaf Nuri Değer, geminin saat 23.00 sıralarında hareket ettiğini söyledi. Değer, ""İki kilometre ileride kamyonların çarpışmasını gördüm. Geminin yan yattığını fark ettik. O an zaten gemi yan yattı, kamyonlar birbirine çarptı; sular yukarı doğru fışkırdı. O anda bir zedelenme oldu, sesler gelmeye başladı. Taşların üzerine çıktık. Baktık, gemi yan yatıyor. Herhalde gemi batıyor dedim. Gemide bayağı kamyon vardı." dedi.



Panik çıktı, denize döküldüler



Gemideki araç şoförleri ve yolcular bir anda neye uğradıklarını şaşırırken, bazı kamyon şoförleri saat 23.16'da, jandarmanın 156 İmdat telefonunu arayıp yardım istedi. Kaptan Mithat Altın ve mürettebat yolculara sakin olmaları çağrısında bulunurken, gemi su almaya başladı ve panik çıktı.



Can yeleği arayan yolculardan bulanlar, gece karanlığında denize atlayıp sahile doğru yüzmeye başladı. Birçok yolcu da kamyonların üzerine ve geminin en yüksek bölümlerine tırmanmaya başladı.



Jandarmaya yapılan ihbardan 10 dakika sonra geminin bulunduğu bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi henüz sulara tamamen gömülmeyen gemide tahliye çalışması başlattı. Limandan olay yerine bot gönderildi. Bazı yolcular Sahil Güvenlik botları ve limandan gönderilen bota alındı. Ancak, henüz tahliye tamamlanmadan `Hayat- N' Ro- Ro gemisi 20 dakika içinde battı.



Batan Ro- Ro gemisinden atlayıp yüzenler ile tahliye ekiplerinin botlara aldığı toplam 76 kişi sahile ulaşmayı başarırken, ilk belirlemelere göre 25 kişi de gece karanlığında Marmara Denizi'nin sularında kayboldu.



Arama kurtarma çalışmaları



Bandırma Limanı açığında `Hayat- N' Ro- Ro gemisinin battığı bölgede gece boyu arama kurtarma çalışmaları yapıldı ve kayıplara ulaşılmaya çalışıldı. Geminin 20-30 metre derinlikteki bölgede battığı sanılıyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 4 bot ve 1 vinçli arama- kurtarma gemisi, Balıkesir Sivil Savunma Müdürlüğü'ne ait 2 araç ile 5 dalgıç, Bursa Sivil Savunma Müdürlüğü'ne ait bir ekip arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki helikopter de gece boyu bölgede uçarak, projektörlerle deniz yüzeyini aydınlatıp kayıpları aradı.



Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Deniz Kuvvetleri'nin Erdek Filo Komutanlığı'na bağlı `TCG Amasra' mayın tarama gemisi gece geldiği Bandırma Limanı'ndan sabahın ilk ışıklarıyla birlikte geminin battığı yere hareket etti. 14'i ordu mensubu 30 kadar balık adam da sabahın ilk ışıklarıyla geminin battığı bölgede dalışa başladı. Bu arada geminin bağlı olduğu şirketten alınan `Hayat N' Ro- Ro gemisinin krokisi çalışmaları kolaylaştırmak için dalgıçlara verildi.



Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu, geminin battığı bölgede sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kurtarma çalışmalarına hız verildiğini söyledi.



Kaptan gözaltında



Olaydan sonra kurtarılalar arasında bulunan `Hayat N' Ro Ro gemisinin kaptanı Mithat Altın ile mürettebattan bir kişi gözaltına alındı. Kaptan Altın ilk ifadesinde, geminin yük kayması sonucu yan yatmaya başladığını, kendisinin ve mürettebatın tüm çabalarına karşın kurtarmayı başaramadıklarını söyledi.



İstanbullines Şirketi yetkilileri, Bandırma Limanı çıkışında batan 118 metre boyundaki `Hayat N' adlı Ro- Ro gemisinin iskele tarafından yan yatarak battığını açıkladı. Şirket yetkilileri, geminin batma nedeninin saptanması için teknik çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Bu arada batan gemide kaybolanların bazılarının, araçlarında uyuyan kamyon şoförleri olduğu belirtildi. Ro- Ro gemileri ve feribotlarda şoförlerin araçlarında değil yolcu salonunda seyahat etmesi gerektiği, ancak çoğu zaman bu kurala uyulmadığına dikkat çekildi.



Kurtulanlar anlatıyor



Gemi önce sağa sonra sola yattı



Bandırma’da batan gemiden kurtulan kamyon şoförü Güven Karahan, Devlet Hastanesi acil servisinde dehşet dolu dakikaları anlattı: “Bandırma’daki Etibor tesislerinden İstanbul’a kamyonla maden taşıyordum. Gemi hareket edince yemeğe oturduk. Bu sırada gemi önce sağa yattı, ardından sola doğru batmaya başladı. Şans eseri kurtulduk, Allah yüzümüze baktı” dedi.



Deprem gibi bir şey oldu



Elleri titreyerek yaşadıklarını anlatan kamyon şoförü Battal Kocakaya ise “Yemek masasına oturmuştuk. Bir anda deprem gibi bir şey oldu. Herkes çığlık atarak kaçmaya başladı. Can pazarını yaşarken Sahil Güvenlik ekipleri bizi kurtardı. Aynı firmadan 4 kişiydik biz kurtulduk ama diğerleri hakkında bilgim yok” diye konuştu.