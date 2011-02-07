-GORGENERAL KOŞANER, KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Koşaner'i CHP Genel Merkezine gelişinde, Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Gülsün Bilgehan ile Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Hamret Şafak Erdemiş karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşme, 35 dakika sürdü. Koşaner'i Genel Merkezden uğurlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Süheyl Batum'un sözleri gündeme geldi mi?'' sorusu üzerine, ''Hayır'' dedi. Orgeneral Koşaner'in, Kılıçdaroğlu'na iadeiziyarette bulunduğu belirtildi.