Görevlerinden alınan şube müdürleri Danıştay'a başvurdu

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk soruşturması sonrasında gerekçe bildirilmeden Ankara’da görevden alınan Emniyet Müdürleri, karara ilişkin yürütmeyi durdurma istemiyle Danıştay’a başvurdu.

Kaçakçılık, Mali, Narkotik ve Organize Şube'de görev yapan müdürler itiraz dilekçelerini iki saat önce Danıştay’a verdi. Dilekçede, görev yerlerinin gerekçe gösterilmeden gerçekleştiği, bugüne kadar herhangi bir soruşturma geçirmediklerini, yer değişikliğine ilişkin taleplerinin bulunmadığını belirttiler. Danıştay’ın başvuruyu işleme aldığı belirtildi.