T24 LogoT24 Logo
Gündem

Görevlerinden alınan şube müdürleri Danıştay'a başvurdu

Danıştay, görevlerinden alınan şube müdürlerin yürütmeyi durdurma istemi başvurusunu işleme aldı

26 Aralık 2013 20:26

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk soruşturması sonrasında gerekçe bildirilmeden Ankara’da görevden alınan Emniyet Müdürleri, karara ilişkin yürütmeyi durdurma istemiyle Danıştay’a başvurdu.

Kaçakçılık, Mali, Narkotik ve Organize Şube'de görev yapan müdürler itiraz dilekçelerini iki saat önce Danıştay’a verdi. Dilekçede, görev yerlerinin gerekçe gösterilmeden gerçekleştiği, bugüne kadar herhangi bir soruşturma geçirmediklerini, yer değişikliğine ilişkin taleplerinin bulunmadığını belirttiler. Danıştay’ın başvuruyu işleme aldığı belirtildi.

ETİKETLER

emniyet şube müdürleriarzu yıldızemniyetdanıştay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24