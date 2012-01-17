-Görevinin son gününde AA'nın sergisini açacak İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) başkanlık görevi süresi 23 Ocak'ta dolacak olan Mevlüt Çavuşoğlu, iki yıllık görevinin son gününde Strasbourg'da, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Anadolu Ajansı'nın Somali fotoğrafları sergisinin açılışını yapacak. AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Başkanlığımızın son gününde 23 Ocak günü Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç'ın da katılımıyla Anadolu Ajansı'nın Somali fotoğrafları sergisini açacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum'' diye konuştu. AKPM olarak, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insani felaketlere hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: ''Son olarak AKPM'nin Ekim 2011 Genel Kurulu sırasında Somali dahil olmak üzere Doğu Afrika ülkelerindeki kuraklık, açlık ve insani felaketler konusunu ele alarak Genel Kurulumuzda bir oturum düzenledik. Görüşmelerde bölge halkına uluslararası toplumun yeterli ilgi gösterip göstermediğini, yardımların yeterli olup olmadığını da değerlendirdik. Ben, AKPM Başkanı olarak görüşmelerin açılışındaki konuşmamda, Avrupa ülkelerinin yardımlar konusunda yetersiz kaldığına ve koordinasyon eksikliğine dikkati çektim, diğer taraftan ülkemizin Somali'ye yardım konusundaki çalışmalarına ayrıntılı olarak değindim. Ülke çapında başlattığımız yardım kampanyasını, halkımızın bu konuda gösterdiği duyarlılığı, hükümetimiz sağladığı yardımları anlattım, Sayın Başbakanımızın Somali'ye yaptığı ziyaretin bölgeye uluslararası insani yardım çalışmalarının koordinasyonu sürecine siyasi bir ivme kazandırdığını söyledim.'' Avrupa ülkelerinin yardımlar konusunda yetersiz kaldığının diğer parlamenterlerce de dile getirildiğini aktaran Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Şimdi 23 Ocak günü Anadolu Ajansı muhabirlerinin objektifinden çekilen Somali fotoğraflarının AKPM'de sergilenecek olması, bu konuya ülkemizin verdiği önem ve hassasiyeti bir kez daha ortaya koyacak olması bakımından büyük önem taşıyor. Genel Kurulu'muz sırasında AKPM'de ses getireceğini düşündüğüm bu serginin ayrıca, sergiyi izleyenlerde bölge ülkelerine ve halklarına yönelik yardımların ne derece yeterli olduğu, bu tür felaketlerin önlenmesi için insanlığa ne gibi görevler düştüğü, dünyanın başka bölgelerinde belki kaynak ve gıda israfı yaşanırken ya da doğa bilinçsizce tahrip edilirken öte yanda başka bölgelerde ne gibi sorunlarla mücadele edildiği gibi konularda bir değerlendirmeye, iç muhasebeye de imkan oluşturacağına inanıyorum.''