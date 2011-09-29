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Politika

Görevimiz girişimcileri engellememek ÜSKÜP (A.A)

29 Eylül 2011 19:19

-Görevimiz girişimcileri engellememek ÜSKÜP (A.A) - 29.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya'daki Türk girişimcilerin sayısını artırmak istediklerini belirterek, ''Biz siyasilere düşen görev engelleri kaldırmaktır'' dedi. Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ile düzenlediği ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Erdoğan, Türk işadamlarının Makedonya'ya yatırım yapmalarını teşvik edeceklerini belirtti. Erdoğan, ''Şu anda 100 kadar girişimcimiz var burada ama bu sayı daha da artsın istiyoruz. Tabii herhangi bir yerde bir sıkıntı varsa bunu da tabii değerli dostum, Sayın Başbakan iletecektir. Çünkü biz siyasilere düşen görev engelleri kaldırmaktır. Girişimcilerin buraya rahatlıkla girebilmelerini sağlamaktır. Temenni ederim ki Türk girişimcileri burada daha fazla yer alsınlar, daha fazla yatırım yapsınlar. Böylece hem istihdam yaratsınlar hem de özellikle Makedonya'nın kalkınmasında, Makedonya'nın bir an önce sıçramasında böyle bir fırsatı oluştursunlar'' dedi. Erdoğan, Makedonya'nın ismi ile Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine Yunanistan'ın karşı gelmesine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: ''Öncelikle isim noktasındaki tavrımız tabii Türkiye olarak bizim belli. İsim noktasındaki hakkı vazgeçilmezdir ve bu Makedonya'nın bu en tabii, en doğal bir anayasal hakkıdır. Bu süreci bizler zaten destekliyoruz, yanındayız. Yunanistan'ın tavrını, yaklaşımını ise anlaşılmaz buluyoruz. Doğru bulmuyoruz. Yunanistan'ın ismi bellidir; Greece... Açık, net ortada. Burada kalkıp hala üst, alt, böyle bir yaklaşım içerisine girmeyi anlamsız buluyoruz. Yok, geçmişten beri bu bize aitti, şöyleydi, böyleydi gibi yaklaşımlar doğru değil. Artık küreselleşen bir dünyada, güncellenen bir dünyada yaşıyoruz, barışın egemen olması gereken bir dünyada yaşıyoruz. Makedonya bu yola girmiştir. Bağımsızlığını bu isim altında ilan etmiştir. Dolayısıyla buna saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. Tüm Makedon halkının da bu en doğal hakkıdır.  Avrupa Birliği sürecine gelince, bence şu anda zaten Makedonya bizden önce AB'ye girecek gibi geliyor bana. Süreç o kadar hızlı yürüyor. Biz şu anda tabii AB ile müzakere eden bir ülkeyiz. Fakat hiç endişeniz olmasın, Makedonya AB'ye bizden önce girer. Biz sizden sonra gireceğiz. Onun için ben şimdiden hayırlı olsun diyorum.  NATO konusunda tabii Yunanistan'ın burada maalesef bir engelleme olayı var. Ama bu konuda da biz her zaman Makedonya'nın NATO'ya girmesi konusunda desteğimizi verdik, veriyoruz, vereceğiz. Burada da en ufak bir tereddüt olmasın.''

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