Görevi reddeden öğretmene gözaltı iddiası (2)

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu\'nca \'sosyal çalışma görevlisi\' olarak çağrılan; ancak mesai saati dışında olduğu gerekçesiyle belirtilen vazifeye gitmeyen öğretmen Meltem Arslankeçecioğlu\'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Ceza Muhakemesi Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği, mağdur çocukların ifadelerine uzman bilirkişinin katılımı zorunludur. Bu bilirkişilik görevi, Kaymakamlıkça düzenlenen listede ismi belirtilen olay tarihindeki nöbetçi kamu görevlisi tarafından yerine getirilmekte. Turgutlu ilçesinde geçen pazar günü meydana gelen çocuğun cinsel istismarı olayına ilişkin olarak emniyet görevlilerince öğretmen olarak görev yapmakta olan ve kendisine tebliğ edilen listeye göre de nöbetçi olan şahsa telefonla ulaşılmıştır. İlgiliye cinsel istismar mağduru çocuğun ifade için beklemekte olduğu, ifadeye katılması gerektiği bildirilmiştir. Aksi durumun suç teşkil edebileceği defalarca belirtilmesine rağmen, nöbetçi kamu görevlisi mazeret bildirmeksizin ve keyfi olarak cinsel istismar mağduru çocuğun ifadesine katılmayı ısrarla reddetmiştir. Sonrasında da telefonunu kapatarak kendisine ulaşılmasını engellemiştir. Bunun üzerine nöbetçi bilirkişi hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı işlemi sonrası ifadesi alınmış, serbest bırakılmıştır. Mağdur çocuklara yönelik suçlarda kanun ve resmi görevlendirene gereği uzman bilirkişinin ifade işlemine katılımı zorunludur. Aksine bir düzenleme veya yargı kararı bulunmadığı sürece ilgilinin kanunla verilen görevi reddetme keyfiyeti bulunmamaktadır. İlgililerin görevini yerine getirmemesi mağdur çocukların uzun süre bekletilmelerine, soruşturmanın uzamasına ve özellikle cinsel istismar mağduru çocukların daha fazla mağdur olmalarına yol açmaktadır. Adli süreçte yer alan tüm kamu görevlilerinin cinsel istismar mağduru çocukların haklarının korunması, mağduriyetlerinin önlenmesi ve örselenmemeleri konusunda duyarlı olması büyük önem arz etmektedir.\"

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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