-''GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA CEZA İNDİRİMİ'' TBMM (A.A) - 08.12.2010 - Görevinin gereklerine aykırı hareket eden kamu görevlilerine verilen hapis cezasının alt ve üst sınırında indirime gidilecek; cezanın alt sınırı 1 yıldan 6 aya, üst sınırı da 3 yıldan 2 yıla düşürülecek. Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun, TCK'nın ''görevi kötüye kullanma'' başlıklı 257. maddesinde değişiklik yapıyor. Maddedeki ''kazanç'' kelimesi yerine, ''menfaat'' kelimesi getirilerek, suçun kapsamı genişletiliyor. Kanuna göre, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisine uygulanan hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 6 aya, üst sınırı da 3 yıldan 2 yıla indiriliyor. Görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisine verilen hapis cezasının alt sınırı da 6 aydan 3 aya, üst sınırı 2 yıldan 1 yıla düşürülüyor. Kanun, ''İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden, kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisine'' verilen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını koruyor, ayrıca 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesini öngörüyor. Teklifin yasalaşmasının ardından birleşime ara verildi.