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Görevi erken devredecek Necdet Özel, veda turlarına başlıyor

Görevi 30 Ağustos'ta devretmesi beklenen Necdet Özel, bu tarihi 10 gün öne çekti

30 Temmuz 2015 11:51

Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) 3-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak toplantısında emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, selefine görevi erken devredecek. Bu nedenle Orgeneral Özel, veda ziyaretlerine bugün başlıyor.

Genelkurmay Başkanı Özel’in görev süresi 30 Ağustos’ta doluyor. Ancak görevini 10 gün erken devretmeye hazırlanan Özel, veda turlarına da erkene çekti.

Özel, bugün CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, yarın da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek. Son operasyonlar konusunda Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül başkanlığındaki devlet heyeti, muhalefete bilgi vermişti. CHP kanadından bu bilgilendirmenin yeterli görülmediği ifade edilmişti. Bu görüşme de hem veda hem de operasyonlar hakkında daha detaylı bilgilendirme ziyareti olacak.

Özel’in erken vedasının gerekçeleri Ankara’da merak uyandırdı. Özel’in sağlık gerekçesiyle erken ayrıldığı iddialarının doğru olmadığı bildirildi. Özel’in Genelkurmay Başkanlığı görevini devredeceği Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar’ın karargâhtaki çalışmalarına bir an önce başlaması için zaman kazandırdığı belirtildi. Özellikle son dönemdeki IŞİD ve PKK operasyonları nedeniyle Genelkurmay Karargâhı’nın yoğun çalışmalarının da bunda etkili olduğu öğrenildi. Daha önceki dönemlerde Genelkurmay başkanlarının görev devirlerini farklı zamanlarda yaptıkları biliniyor. Bazı Genelkurmay başkanlarının devir işlerini 3 gün, bazılarının da 7-10 gün önceden yaptıkları belirtiliyor.

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