Necdet Özel görevi 15 gün önce bırakıyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in bu yıl Yüksek Askeri Şura'nın hemen ardından ay sonunu beklemeden görevi teslim edeceği öne sürüldü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in dört yıllık görev süresi bu yıl bitiriyor. Özel'in yerine askeri teammüllere göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar'ın atanması bekleniyor. Vatan'ın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yönetim kademesindeki bu değişiklik 3 - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda (YAŞ) belli olacak. YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasından sonra yürürlüğe girecek.

Veda turları



Genelkurmay Başkanları'nın devir teslim törenleri genelde Ağustos ayının son haftasında yapılırken Orgeneral Özel'in görev teslimini 14 Ağustos'ta yapacağı belirtildi. Askeri kaynaklar bu tarihin özel bir anlam taşımadığına dikkat çekerken, Orgeneral Özel'in kişisel tercihi olduğunu, etik açıdan bu yöntemi uygulamayı tercih ettiğini söyledi. Türkiye'de son dönemde yaşanan terör olaylarına dikkat çeken yetkililer, Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra görev süresi biten bir Genelkurmay başkanının bir kaç hafta daha aynı koltukta oturmasının doğru olmayacağını belirtirken Özel'in veda ziyaretlerine şimdiden başladığını söylüyorlar.



2019'a kadar Hulusi Akar



1952 doğumlu. 1972'de Kara Harp Okulu'ndan, 1973'te de Piyade Okulun'dan mezun oldu. 1982'de Kara Harp Akademisi'ni tamamladı. 1998 yılında tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral olarak 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002'de tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral olarak Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında korgeneralliğe, 2011 yılında orgeneralliğe terfi etti. 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevini yürüttü. 2013 yılı Ağustos ayında itibaren olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Hulusi Akar, 2019'a kadar Genelkurmay Başkanlığı görevinde kalabilecek. Akar'dan boşalacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı için iki aday var. Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler.



Terfiler konuşulacak



Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) olağan toplantısı, Başbakan Ahmet Davutoğlubaşkanlığında 3-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda terfi sırasında bulunan albay, general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personel ve TSK'yı ilgilendiren diğer konular görüşülecek.