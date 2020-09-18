Görevi bırakacağı açıklanan ABD'nin Çin Büyükelçisi: Salgın, Vuhan'da kontrol altına alınabilirdi

T24 Dış Haberler

Görevi bırakacağı açıklanan ABD'nin Çin Büyükelçisi Terry Branstad, Pekin'in sürecin başında Koronavirüs salgınıyla mücadele şeklini eleştirdi ve virüsün Vuhan'da kontrol altına alınabileceğini söyledi.

CNN'e konuşan Branstad, "Vuhan'da kontrol altına alınabilecek bir durum tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye dönüştü" dedi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray yetkililerinin eleştirilerini yineleyen Branstad, ABD-Çin hattında ilişkilerin gerilmesinden de Pekin'i sorumlu tuttu.

Geçen hafta Branstad'in Pekin'de üç yıl yürüttüğü görevi bırakacağı duyurulmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından büyükelçiye teşekkür ederek ABD halkına çok iyi hizmet ettiğini söyledi. Pompeo, Branstad'in Çin ile ilişkilere denge getirdiğini de söyledi. Branstad'in neden görevi bıraktığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.