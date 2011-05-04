T24 - Diyanet Vakfı Kadın Merkezi Başkanlığı görevinden alınan Ayşe Sucu, iş akdinin feshedilmesine ilişkin iptali istemiyle Ankara 18’inci İş Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme kararında, “Göreve iade” dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in göreve gelmesinden hemen sonra iş akdi feshedilen Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi eski Başkanı Ayşe Sucu, mahkemeden göreve iade kararı aldı.Kararın kesinleşmesi halinde Vakıf, Sucu’yu ya görevine iade edecek ya da yasal haklarını faizi ile birlikte ödeyerek yolları ayıracak. Sucu’nun iş akdi, 2011 Ocak’ında, “yeniden yapılanma” gerekçe gösterilerek feshedilmişti. İşlemin hukuka aykırı olduğunu savunan Sucu, Kadın Faaliyetleri Merkezi Başkanlığı’nın kendi döneminde geliştiği üye sayısının ise 12 bine kadar çıkarıldığını belirterek, iş akdinin feshedilmesine ilişkin iptali istemiyle Ankara 18’inci İş Mahkemesi’nde dava açtı. Göreve iade kararının alınması sonrasında, Sucu’nun Avukatı Erendiz Önal, şunları söyledi: “Mahkeme kararıyla, Diyanet Vakfı’nın Ayşe Hanım’ı görevden alma kararının haksız ve usulsüz olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Karar doğrultusunda Ayşe Sucu’nun derhal işe başlatılması gerekiyor. Aksi durumda Diyanet Vakfı, Ayşe Sucu’ya haksız ve yasaya uygun olmayan işlemi sebebiyle tazminat ödemek zorunda kalacak” dedi.



Ayşe Sucu, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu döneminde göreve başlamıştı.