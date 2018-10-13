Görevden dönen askerleri taşıyan 'kirpi' aracı devrildi: 11 yaralı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK ile Cizre ilçesi arasındaki karayolunda, görevden dönen askerleri taşıyan kirpi aracının şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, Saat 21.30 sıralarında Kumçatı beldesi yakınlarında meydana geldi. Cudi ile Gabbar dağları arasındaki görev yerlerinden dönen askerleri taşıyan zırhlı kirpi aracı, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada kirpi aracı içerisinde bulunan 11 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asker ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken,

kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.