Görevden alınan polis müdürü yine Cizre'ye atandı

Cizre'deki çatışmalarının ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden alınan Ozan Başurgan, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Demir'in Hrant Dink soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine vekaleten yeniden eski görevine getirildi.

Cizre'de 27 Aralık Cumartesi gecesi Yurtsever Devrimci Gençlik Harekatı (YDG-H) üyeleri ile Hüda-Parlılar arasında çıkan silahlı çatışmada toplam 4 kişi ölmüş ve 4 kişi de yaralanmış, olayların ardından İlçe Emniyet Müdürü Ozan Başurgan görevinden alınıp İl Emniyet Müdürlüğü emrine alınmıştı.

Başurgan'ın görevden alınmasının ardından ise Cizre'ye emniyet müdürü olarak Ercan Demir atanmıştı.

Demir, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında dün tutuklandı. Demir'in tutuklanmasının ardından Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten yeniden Ozan Başurgan atandı.