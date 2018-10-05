Görevden alınan MHP'lilere Akşener operasyonu; 15 gözaltı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki protestoyla ilgili görevden alınan MHP'li ilçe başkanının da içinde olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

TIKLAYIN - MHP'den Akşener kararı: İlçe teşkilatı görevden alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar Beyberbeyi'nde bulunan evinin önüne dün akşam gelen grup gerginliği neden olmuştu.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan beraberindeki 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı haberinin basına yansıdığı sırada MHP de ilçe teşkilatını görevden aldığını duyurdu.

Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam ediyor. Gözaltına alınan 15 kişinin Üsküdar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Gerilim nasıl başladı?

Türkiye'nin bir dönem birlikte siyaset yapan ancak 2016 yılında yolları ayrılan iki siyaseti arasındaki son gerilim, İyi parti Genel Başkanı Akşener'in, partisinin 27. yasama döneminde gerçekleştirdiği ilk grup toplantısında yaptığı konuşmayla ateşlendi. Akşener, salı günü gerçekleştirilen toplantıda 24 Haziran seçimlerinde AKP ile Cumhur İttifakı’nı kuran ve bunu yerel seçimlerde de sürdüreceğinin sinyalini şimdiden veren MHP için 'küçük ortak' ifadesini kullandı. İyi Parti Genel Başkanı, AKP-MHP ittifakıyla ilgili, “Bu ikili artık birbirine mecburdur. Bu bir, köle-sahip ilişkisidir. Küçük ortak büyük ortağın mütemmim cüzü haline gelmiştir” yorumunda da bulunmuştu.

Bahçeli: Hanımefendiye son ihtarım!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Akşener'in sözlerine cevabı perşembe günü verdi. Akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında uzun bir paylaşım serisi yapan Bahçeli, Akşener'le ilgili şunları söyledi: "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!"

Akşener adres verdi: Demirden korksak trene binmezdik

İyi Parti Genel Başkanı'nın Bahçeli'ye verdiği cevap ise tansiyonun daha da yükseleceğinin habercisi gibiydi. Akşener, ilk olarak, "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi 'büyüğünüzün' sözünü dinlediniz Sayın Devlet Bahçeli? McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum" paylaşımında bulundu. Daha sonrasında da "Demirden korksak trene binmezdik" diyen Akşener, kişisel Twitter hesabından İyi Parti Genel Merkezi'nin Ankara'daki adresini paylaştı.

Akşener'in paylaşımından saatler sonra MHP'li oldukları belirtilen bir grup, İyi Parti Genel Başkanı'nın evinin önünde toplandı. Protesto görüntülerini içeren videoyu Twitter hesabından "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" notuyla paylaşan Akşener, mesajına Bahçeli'yi de etiketledi.

"Kınalı Yapıncak, işportaya düşen, 'Genç Parti' rolüne soyunan partisini kurtarma peşinde"

Yaşananlarla ilgili Bahçeli'den sonra MHP'den ilk açıklama ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'dan geldi. Ataman, cuma günü yaptığı açıklamada, Akşener'in evinin önünde bir grubun toplanmasına değinmeyerek, "Demirden korksa trene binmeyeceğini ifade edene, bir kere yanlış trene bindiyse; koridordan ters tarafa yürümesinin hiçbir anlamı olmayacağını hatırlatmak isteriz. Son olarak; Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır" dedi.

TIKLAYIN - Akşener'in evinin önünde yaşananlar sonrası MHP'den ilk açıklama

Akşener'in grup toplantısındaki konuşmasında kullandığı 'küçük ortak' ifadesine tepki gösterilirken; İyi Parti Genel Başkanı'na da 'Kınalı Yapıncak' diye hitap edildi. Ataman'ın açıklamasında İyi Parti için de 'işportaya düşen, 'yeni bir Genç Parti' rolüne soyunmuş olan parti' nitelendirmesinde bulunuldu.

İyi Parti Başkanlık Divanı'ndan yapılan açıklamada ise Bahçeli ile suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı arasındaki ilişkiye ve MHP'nin af tasarısına gönderme yapıldı. "Bir kadını tehdit etmek, bir kadının yoluna pusu atmak, gece vakti kapısına adam yollamak geçtik Türk töresini, affettirmeye pek hevesli olduğu mafyanın raconunda bile yoktur" denen açıklamada 'meşru siyaset zemininin terk edilmeyeceği' belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sekiz şehidimiz için sarayın kapısını çalması gerekenler yerlerinden kalkmıyor ve bir Türk kadınının evine, başka anaların çocuklarını gönderiyorsa, hepimizin dikkat etmesi gereken bir oyunla karşı karşıyayız demektir.."

İçişleri Bakanlığı da konuya dahil oldu

Öte yandan, konuya İçişleri Bakanlığı da dahil oldu. Bakan Süleyman Soylu, Akşener'in evininin önünde akşam saatlerinde düzenlenen gösteri hakkında kovuşturma yapılması için İstanbul Valiliği’ne talimat verildiğini söyledi. İstanbul Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik’ten yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkan’ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir” dendi.