Akşener'den evinin önünde protesto gösterisi düzenleyen MHP'lilere: Erkekseniz, hadi gelin vurun!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef göstermesinin ardından bir grup MHP'li Akşener'in evinin önünde protesto gösterisi düzenledi. Akşener protestoculara "Erkekseniz hadi gelin vurun" diye tepki gösterdi. Protesto görüntülerini içeren videoyu Twitter hesabından "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz"notuyla paylaşan Akşener, mesajına Devlet Bahçeli'yi de etiketledi.

CHP'den ilk tepki

Meral Akşener'in Twitter'dan paylaştığı videonun sosyal medyada yayılmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal yaşananlara tepki gösterdi. Tanal, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Bu demokratik bir tepki değil.Bunun adı barbarlıktır" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akşener'e yönelik, “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'ye tepki gösteren Akşener Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Demirden korksak trene binmezdik" ifadesini kullanarak İyi Parti Genel Merkezi'nin adresini paylaştı.

Akşener paylaşımının devamında Bahçeli'yi "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz sayın Bahçeli? McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum" sözleriyle eleştirdi.