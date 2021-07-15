Görevden alınan Melih Bulu, Boğaziçi'ndeki 15 Temmuz programına katılmadı, etkinlikte Naci İnci konuştu

Boğaziçi Üniversitesi Rumelihisarı Şehitliği Nafi Baba Binası'nda 15 Temmuz'un yıldönümünde '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' düzenlendi. Serginin açılışına Prof. Dr. Melih Bulu'nun katılacağı açıklanmıştı. Ancak Bulu görevden alınınca etkinlikte yer almadı. Serginin açılışına Bulu'nun yerine velâketen atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ile rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüoğlu, gaziler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılanlar önce üniversite içerisinde bulunan Rumelihisarı Şehitliği'ne giderek, şehitlere dua okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte 15 Temmuz 2016 gününe dair belgesel izletildi.

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Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci şöyle konuştu:

“Bir araya geldiğimiz için çok büyük mutluluk duyuyorum. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki tarihini unutan, yarından da vazgeçmiş demektir. Yani tarih bilinci olmayan toplumların kendilerine ait bir gelecek korkusundan da bahsetmesi mümkün değildir. Öyleyse şehitlerimizin ne sebeple ve hangi koşullarda şehit olduklarını unutmamamız büyük bir önem taşımaktadır. Malazgirt'le birlikte kapılarını aralayarak kendisini vatan kıldığımız bu topraklar için çok bedeller ödedik. Bağımsızlığımızı baki kılmak hedefinde birleşen insanlarımız gerektiğinde can vermekten hiç kaçınmamıştır. İşte 15 Temmuz 2016 tarihinde tankların önüne yatmaktan, göğsüne siper etmekten asla kaçınmayan insanımızı kuşatan inanç, Malazgirt'te, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda kahramanlarımızı kuşatan inançtan farksızdır." (DHA)