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BBC Türkçe

Görevden alınan Katalan lider Carles Puigdemont: Bağımsızlık dışı bir çözüm mümkün

Bağımsızlık referandumu sonrası İspanya hükümeti tarafından görevden alınan Carles Puigdemont, Belçika'da Le Soir gazetesine konuştu. Puigdemont, soruna müzakereler yoluyla bir çözüm bulunabileceğine dair inancını koruduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Geçen ay düzenlenen referandum sonrası görevden alınan Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski Başkanı Carles Puigdemont, İspanya ile müzakereler edilerek bağımsızlık dışında bir çözüm bulunabileceğini söyledi.

Puigdemont, Katalonya Parlamentosu'nun geçen ay sonunda bağımsızlık ilan etmesi üzerine merkezi İspanya hükümetinin yönetimi doğrudan ele alması üzerine Belçika'ya gitmişti.

Belçika'da Le Soir gazetesine konuşan Puigdemont, İspanya ile bağımsızlık dışında çözümler de içeren müzakerelere başından beri açık olduğunu belirtti.

Puigdemont, "Hazırım, İspanya ile başka bir ilişki realitesini kabul etmeye hep hazırdım" dedi.

"Hayatım boyunca bağımsızlıktan yanaydım. 30 yıl boyunca Katalonya'nın İspanya ile başka türlü bir ilişki kurabilmesi için çalıştım" diye konuşan Puigdemont ne tür bir birliktelikten söz ettiğinin ayrıntılarını ise vermedi.

Öte yandan Katalonya Özerk Yönetimi'ni görevden alan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Alman gazetesi Handelsblatt'a verdiği demeçte, ayrılıkçılarla diyaloğun yürütülemediğini gördüğünü, çünkü sadece bağımsızlığı konuşmak istediklerini söyledi.

Rajoy, İspanya'da merkez sağdaki Halk Partisi'nin de lideri.

Katalonya Özerk Yönetimi, İspanya'nın itirazlarına rağmen 1 Ekim'de yaptığı olaylı ve tartışmalı referandumdan bağımsızlık kararı çıktığını açıklamıştı. Bunun ardından Katalonya Parlamentosu da 27 Ekim'de bağımsızlık ilan etmişti.

İspanya hükümeti ise buna, özerk hükümeti görevden alıp Katalonya Parlamentosu'nu lağvederek yanıt vermiş ve 21 Aralık'ta bölgede yeniden seçime gidileceğini açıklamıştı.

Bu süreçte beraberinde Katalonya hükümetinden dört bakanla birlikte Belçika'ya kaçan ve İspanya'nın talebiyle hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılan Carles Puigdemont ise çıkarıldığı Belçika mahkemesi tarafından koşullu olarak serbest bırakılmıştı.

Puigdemont ve beraberindeki dört Katalan politikacı, İspanya tarafından getirilen isyan ve ayaklanmaya teşvik ile suçlamalarıyla yargılanacak.

Lağvedilen Katalonya Özerk Yönetimi diğer üyeleri de Katalonya'da aynı suçlamalarla tutuklu bulunuyor.

Geçen hafta yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Katalonya'nın önde gelen iki ayrılıkçı partisi seçime ittifak halinde girseydi, parlamentoda çoğunluğu elde edemese de büyük grup olmayı başarabşilecekti. Ancak bağımsızlıktan yana olan iki Katalan partisi seçimlere ayrı giriyor.

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