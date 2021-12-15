Görevden alınan eski milli eğitim müdürü ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklandı

Mardin'de Mili Eğitim Müdürü olarak görev yaparken ihaleye fesat karıştırma suçlaması ile hakkında soruşturma açılan eski İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklandı. Sarı, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasından 1 yıl sonra görevden alınmıştı

Gazete Duvar’dan Elvan Yılmaz’ın haberine göre, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanıp yaklaşık bir yıl sonra bu görevinden alınan Yakup Sarı hakkında Mardin'de görev yaptığı dönemde ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve resmi evraklarda usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturma açılmıştı.

Çorum milli eğitim müdürlüğü görevinden alınmıştı

Mardin’de 2018 yılında yapılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası ihalesi ile ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Sarı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Hakim karşısına çıkan Yakup Sarı ile birlikte eski Mardin il milli eğitim müdür yardımcıları, milli eğitim müdürlüğü çalışanları da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakup Sarı, Mardin İl Milli Eğitim görevini yürütürken Mardin Büyükşehir Belediye Kayyımı Mustafa Yaman döneminde Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Bu görevi yürütürken Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanıp yaklaşık bir yıl sonra bu görevinden alınmıştı.