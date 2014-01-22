Görevden alınan eski Ergenekon savcısı kalp krizi geçirdi

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından 16 Ocak kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’nden alınarak Kocaeli’ne düz savcı olarak atanan Ercan Şafak, makamında kalp krizi geçirdi. Anjiyo olan ve stent takılan Şafak, yoğun bakımda tutuluyor.

Şafak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ercan Altuncu ile birlikte odasında otururken bir anda rahatsızlandı. Ercan Altuncu meslektaşını otomobiliyle adliyenin karşısında bulunan Florance Nightingale Hastanesi’ne götürdü. Ercan Şafak’ı muayene eden kardiyalog kalp damarlarının tıkalı olduğunu tespit etti. Ercan Şafak apar topar anjiyo oldu ve stent takıldı. Operasyonun ardından Ercan Şafak yoğun bakıma alındı.

Ergenekon ve İrticayla Mücadele soruşturmalarını yürüttü

HSYK Birinci Dairesi'nin 127 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile 16 Ocak günü görev yerleri değiştirilen 20 savcıdan biri olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Ercan Şafak, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı olarak ikinci ve üçüncü Ergenekon operasyonlarını, Kafes, Poyrazköy ve İrticayla Mücadele Eylem Planı’yla ilgili soruşturmaları yürüttü. Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde yakın çalışma arkadaşlarından biri de Zekeriya Öz’dü. 2011 yılında özel yetkileri alınarak Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Ali Güngör’le birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi.