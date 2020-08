Görevden alınan eski AKP'li başkandan konut mağdurlarına: Aptallar, bedelini ödeyeceksiniz!

Esenyurt'ta binlerce konut mağduru oluşmasına neden olan 2017 yılında sağlık nedenlerini gerekçe göstererek istifa eden Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, konut mağduru oldukları gerekçesiyle kendini eleştirenler için 'aptallar' dedi.

Gazete Damga'nın haberine göre, bir milletvekilinin isminin verildiği yerleri eleştirmesini, "O Kandil temsilcisi bu işlere burnunu sokmasa iyi olur. Ben bu beldeyi yokluklardan bu hale getirirken tam 2 binden fazla eser yaparak, Türkiye'nin en büyük ilçesi yaptım. Aptallar konuşacak elbette" diye konuştu.

"Oturduğunuz eviniz, sağlık ocakları, şehir parklarını yaşayanlar için yaptım"

Kadıoğlu bazı siyaset yalakalarının birineliren yaranmak için kendisini eleştirdiğini belirterek, "Bu ilçede attığınız her adım, gittiğiniz her yol, geçtiğiniz her köprü, baktığınız elektrik lambaları, yaktığınız doğalgaz, o bana ve eşime küfrettiğiniz telefonunuzun fiber alt yapısı, oturduğunuz eviniz, hastaneler, sağlık ocakları, muhtarlıklar, o devasa şehir parkları, kütüphaneler, kültür merkezleri, statlar, spor sahaları, spor merkezleri kapalı pazarlar, otoparklar, cem evleri, camiler, okullar, hizmet aldığınız tüm devlet binaları, halkın yaşamını kolaylaştıran hizmetler... Bunları siz yaşayanlar için yaptım ve şu an ben yokum. Siz istifade ediyor üstüne üstelik, aileme, eşime varıncaya kadar hayasızca küfür ediyorsunuz" siteminde bulundu.

"Bedelini ödeyeceksiniz"

"Bazı müptezeller organize edilmiş siyasi saiklerle bana saldırıp duruyorlar" iddiasında bulunan Kadıoğlu, "İçlerinden biri de; şurada şu kadar dairesi var, şu kadar dükkanı var, şu firmanın gizli ortağı gibi yaklıştırmalar yapmış. Sizleri de dava edeceğim. Umarım kaçmadan adam gibi ifadenizi verir bu dediklerinizi ispatlarsınız. Birilerine siyasi yalakalık yapmanın bedelini ödersiniz" açıklamasını yaptı.