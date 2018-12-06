Görevden alınan Cizre Belediye Başkanı İmret'e İnsan Hakları Madalyası

Eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret, Carl-von-Ossietzky İnsan Hakları Madalyası'na layık görüldü. Berlin merkezli Uluslararası İnsan Hakları Birliği tarafından verilen ödüle bu layık görülenler arasında İmret'in yanı sıra engelli bireylerin hakları için mücadele eden Ottmar Miles-Paul da bulunuyor.

Uluslararası İnsan Hakları Birliği tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Leyla İmret ve Ottmar Miles-Paul'un göstermiş oldukları sivil cesaret ve insan hakları konusundaki çabaları nedeniyle bu ödüle layık görüldükleri belirtildi.

Açıklamada, her ikisinin de mağdur olan, baskıya uğrayan insanların hakları için mücadele verdiği, toplumsal ve siyasi olarak dışlanan azınlıkların durumuna kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştığı ifade edildi.

1987 yılında Cizre'de dünyaya gelen Leyla İmret'in çocukluğu ve gençliği Almanya'nın Bremen kentinde geçmiş, 2013 yılında Türkiye'ye dönmüştü. İmret, 2014 yılındaki yerel seçimlerde Barış ve Demokrasi Partisi'inden (BDP) aday olmuş ve Cizre Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

Ancak "terör propagandası” yaptığı ve "halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik” iddialarıyla Leyla İmret hakkında soruşturma başlatılmış ve bunun üzerine 2015 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

2016'da çıkartılan bir KHK ile ise Cizre Belediyesi'ne kayyum atanmış, İmret, üç kere gözaltına alınıp, serbest bırakılmasının ardından Almanya'ya kaçmıştı.

Uluslararası İnsan Hakları Birliği'nin açıklamasında İmret'in "korkusuzca Kürt azınlığın hakları için mücadele ettiği” belirtildi.

Engelli hakları için mücadele eden Miles-Paul

İnsan Hakları Birliği'nin açıklamasında 54 yaşındaki görme ve işitme engelli Ottmar Miles-Paul'un yaklaşık 30 yıldır engelli hareketinin öncü isimlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Miles-Paul'un engelli bireylere yönelik mevcut önyargıların aşılmasında mücadele ettiği, engelli bireylerin aktif bir şekilde hayata katılması için çaba gösterdiği ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak bu insanların haklarını geliştirmek için çalıştığı ifade edildi.

Carl-von-Ossietzky Madalyası, 1962 yılından beri sivil cesaret göstererek, insan hakları ve barışın sağlanması, savunulması ve geliştirilmesi için mücadele eden kişi ve kuruluşlara veriliyor.

İmret ve Miles-Paul'a ödülleri 16 Aralık'ta Berlin'de düzenlenecek törenle takdim edilecek.

DW,KNA/JD,GA

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