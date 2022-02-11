"Görevden alınacak" iddiasına yanıt veren Fahrettin Altun: Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bundan sonra da değişiklikler yapabiliriz. Kabine’de revizyon normaldir” ifadesinin ardından kulislerde görevden alınacağı iddiası ortaya atılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, böyle bir durum olmadığını ifade ederek “Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor” dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, söz konusu iddiaları Fahrettin Altun’a sordu. Altun şunları kaydetti:

“Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de ‘manevi çöküntü’dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum. Magazin kültürü Türk soluna 1980 sonrası sirayet etti, siyaset yapamaz hale gelince magazine sardılar. Siyasi magazinle durumu idare etmeye, peşlerinden sürükledikleri insanları mobilize etmeye çalışıyorlar. Kulaktan dolma söylentilerle, mesnetsiz dedikodularla yol alıyorlar.

Allah aşkına ‘söyleniyor’, ‘kime sorsanız öyle diyor’, ‘rivayet ediliyor’, ‘bekleniyor’ ifadeleriyle bezenmiş metinlere haber denir mi? Haberi kaynağından sormaya ne oldu? Nerede kaldı teyit mekanizması?

Türk medyasının düzeyini aşağı çeken yaklaşımlar bunlar. Bu tavırlar bizatihi medya mesleğinin seçkin temsilcileri tarafından kınanmalı, ayıplanmalı. Allah’a şükür biz, birlik, bütünlük içinde çalışıyoruz. Bizim farklı siyasal hareketlerde olduğu gibi bir liderlik sorunumuz yok. Liderimiz belli. Liderimiz kudretli, dirayetli ve basiretli. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“Kişisel magazini bir kenara bırakalım, kurumsal analizler yapalım. Sorduğunuz için söylüyorum. Gayet iyiyim. Görevimin başındayım. Sayın Cumhurbaşkanı’mın emrinde, mesai arkadaşlarımla birlikte ülkemizin marka değerini daha da artırmak, Türkiye düşmanlarının dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek, hakikate hizmet etmek için çalışıyoruz.

Odağımız, 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye’nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanı’mız bu ülkenin başında olsun. Yarınlarımız bugünlerimizden çok daha güzel olacak.”

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