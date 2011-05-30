-GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI BİRLEŞTİRİLDİ ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Üniversitelerin idari personelin görevde yükselmesi ve unvan değişikliği için yaptırdıkları görevde yükselme sınavları birleştirildi. Bu yıldan itibaren görevde yükselme sınavları yılda bir kez ÖSYM tarafından düzenlenecek. Alınan bilgiye göre, YÖK, talep eden her üniversite için ayrı tarihlerde uygulanan görevde yükselme sınavlarının birleştirilmesini kararlaştırdı. Üniversitelerin görevde yükselme sınavları, bu yıldan itibaren merkezi olarak yılda bir kez uygulanacak. Birleştirilmiş ilk sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ekim 2011 Pazar günü düzenlenecek. Sınav yapılacak merkezler, sınav talep eden üniversitelerin bulunduğu ildeki toplam aday sayısına göre belirlenecek. Sınava girecek idari personele verilecek görevde yükselme eğitiminde, Devlet Personel Başkanlığının hazırladığı ''Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları'' ile İstanbul Üniversitesinin yayımladığı ''Üniversitelerin Görevde Yükselme Eğitimi-Alan Bilgisi El Kitabı''ndan yararlanılacak. Görevde yükselme sınavları, ''liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselmeleri ve unvan değişiklikleri'' için yapılıyor.