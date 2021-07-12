"Görevde kalacak durumda değil"; Brezilya'nın önde gelen muhafazakâr gazetesinden "Bolsonaro gitmeli" çağrısı

Brezilya’nın önde gelen muhafazakâr gazetesi olan O Estado de Sao Paulo, Koronavirüs salgınını yönetememek ve yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun görevden alınmasını istedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Brezilya’da anketler ilk defa Bolsonaro’nun azledilmesini isteyenlerin ve yönetmekte yetersiz durumda olduğunu düşünenlerin çoğunlukta olduğunu gösterdi. O Estado de Sao Paulo’da şu ifadeler yer aldı: “Jair Bolsonaro artık başkanlıkta kalacak pozisyonda değil”

Gazetenin siyasi yorumcularından Eliane Cantanhede “Bu, Bolsonaro’nun en kötü anı. Eriyor ve insanların onunla ilgili fikirleri eriyor” yazdı.

Cantanhede “Her şey Bolsonaro’nun aksine ilerliyor ve o buna kötü karşılık veriyor” dedi.

Jair Bolsonaro, Koronavirüs salgınının başından bu yana virüsü ciddiye almayan, kısıtlamaların gerekli olmadığını savunan bir tutum sergilemişti. Brezilya dünya genelinde en çok Covid-19 ölümünün olduğu ülkelerden biri olmuştu.

TIKLAYIN - Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya

Salgın yanıtı tepki çeken Bolsonaro yönetiminin Covid-19 aşılarını satın alırken de çeşitli yolsuzluk olaylarına adı karışmıştı.