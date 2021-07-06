Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya

Brezilya'da Koronavirüs salgını karşısındaki tutumu tepki çeken Jair Bolsonaro bu kez de yolsuzluk suçlamalarının odağında. Bolsonaro’nun kendisi için çalışanların maaşlarını suistimal ettiğini gösteren belgelere ulaşıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, göreve geldiği 2019 yılında “Brezilya’yı yolsuzluktan temizleme” vaadi veren Bolsonaro, yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya.

UOL isimli bir Brezilya internet sitesi, “Jair’in gizli yaşamı” başlıklı yazı dizisinde Bolsonaro’nun Kongre’nin alt kanadında vekil olarak geçirdiği 30 yılın tamamında kendisiyle çalışan kişilerin maaşından bir bölümü aldığı iddia edildi. Brezilya’da buna “rachadinha” denildiği belirtildi.

UOL’deki maddelerden birinde Bolsonaro’nun ikinci eşinin kız kardeşi Andrea Siqueira Valle’ye ait ses kaydı yeraldı. Kayıtta Valle’nin kardeşinin Bolsonaro’nun yanında çalışırken atıldığını anlattığı duyuldu. Ses kaydında şu ifadeler yer aldı: “Andre çok sorun oluşturuyordu çünkü ona tam istediği miktar parayı veremiyordu. 6 bin real vermesi gerekirken Andrea 2-3 bin verirdi. Bu sürünce, Jair onu yolladı” dediği belirtildi.

Brezilya’da siyasetçilerin çalışanlarının maaşlarından bir bölümü aldığı yasa dışı ancak yaygın sisteme “rachadinha” deniliyor, maaş bölünmesi anlamına geliyor.

Bolsonaro’nun avukatı, internet sitesinin çıkardığı raporları “yanlış ve var olmayan veriler” olarak niteledi.