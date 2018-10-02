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Görev yaptığı okul önünde hayatını kaybetti

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Gönen ilçesinde 40 yıllık sınıf öğretmeni Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu (61), görev yaptığı okulun önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

02 Ekim 2018 22:16

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Gönen ilçesinde 40 yıllık sınıf öğretmeni Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu (61), görev yaptığı okulun önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay Balıkesir\'in Gönen İlçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde meydana geldi. Yaklaşık 40 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu (61), okuldan çıktığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Kalıpçıoğlu\'nun yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis\'e ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Kalıpçıoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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