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Görev şehidi astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- BALIKESİR'de, geçirdiği trafik kazası sonucu görev şehidi olan Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Horsunlu (41), memleketi Denizli'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

13 Mart 2018 23:08

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- BALIKESİR\'de, geçirdiği trafik kazası sonucu görev şehidi olan Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Horsunlu (41), memleketi Denizli\'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir\'de göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası Yusuf Horsunlu için Çivril İlçesi Çıtak Mahallesi\'nde öğle namazının ardından askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine ilçe protokolü, askeri erkan ve ailesi katıldı. Görev şehidi Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Horsunlu\'nun naaşı öğlen kılınan cenaze namazının ardından Çıtak Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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