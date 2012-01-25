-Görev gücü 1 yıl daha Aden Körfezi'de TBMM (A.A) - 25.01.2012 - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Başbakanlık Tezkeresiyle, Aden Körfezi ve Somali açıklarında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının görev süresi, 1 yıl daha uzatıldı. Genel Kurulda kabul edilen tezkere, bölgede görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait görev gücünün süresini, 10 Şubat 2012'den itibaren 1 yıl uzatıyor. TSK deniz unsurlarının bölgede görev yapmasına izin veren TBMM kararının süresinin son olarak 7 Şubat 2011'de uzatıldığı hatırlatılan tezkerede, bu sürenin 10 Şubat 2012'de sona ereceği ifade edildi. BM Güvenlik Konseyi'nin bölgeyle ilgili kararının süresinin son olarak 22 Kasım 2011 tarihinde 1 yıl uzatıldığı bildirilen tezkerede, ''Bu kapsamda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Hükümete verilen 1 yıllık izin süresinin, 10 Şubat 2012 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca arz ederim'' denildi.