Görev gelmesi durumunda 'Cemal Kaşıkçı Raporu'nu yayımlayacağını duyurmuştu; Avril Haines, ABD'nin yeni Ulusal İstihbarat Direktörü oldu

T24 Dış Haberler

ABD'de Senato, Avril Haines'in yeni Ulusal İstihbarat Direktörü olmasına onay verdi. Geçen günlerde göreve gelmesi durumunda Cemal Kaşıkçı raporunu yayımlayacağını duyuran Haines, Biden kabinesinin Senato'dan onay alan ilk ismi oldu.

84 senatör Haines'in göreve getirilmesini onaylarken, 10 senatör karşı çıktı.

Senato'nun yeni Çoğunluk Lideri olan Chuck Schumer, "Avril Haines, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için doğru isimdi. Bu akşam iki parti arasında yapılan işbirliğine minnettarız. Umarız bunu sıkça görürüz çünkü ülkemiz kriz halinde ve bu sebeple Başkan Biden'ın ekibi hızlıca göreve başlamalı" dedi.

Geçen günlerde Senato İstihbarat Paneli karşısına çıkan Haines, bir senatörün, "Kongre, Ulusal İstihbarat Direktörü'nün gazeteci Kaşıkçı'nın katledilmesinden kimin sorumlu olduğuyla ilgili gizli olmayan raporu sunmasını zorunlu kılan bir yasa geçirdi. Görevi alırsanız Kongre'ye raporu sunacak mısınız?" sorusuna, "Kesinlikle. Yasaya uyacağım" diye yanıt vermişti.

Senato, Biden'ın kabinesine aday gösterdiği diğer isimleri görüşmek için tekrar toplanacak.