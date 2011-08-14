-Görenleri şaşkına çevirdi ADIYAMAN (A.A) - 14.08.2011 - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir hayvan bulundu. PTT çalışanı Mustafa Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelikhan'dan Gölbağı köyüne posta götürürken, Tetelek mevkisinde ilginç bir hayvan gördüğünü söyledi. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından hayvanı yakalayıp incelediğini ve ne olduğuna bir türlü karar veremediğini belirten Selçuk, ''Ayakları kuşa, kulakları tavşana, başı, vücudu ve kuyruğu ise fareye benziyordu. Hayvanın uzun kuyruğunun ucunda renkli kıllar bulunuyordu'' diye konuştu. Hayvanı Çelikhan'a getirdiğini ve fotoğraflarını çektiğini anlatan Selçuk, bir kutuya koyduğu hayvanı arkadaşlarının da önerisi üzerine bulduğu yere götürüp bıraktığını kaydetti.