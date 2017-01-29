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Yaşam

Görenleri şaşırtan bina: Her katta iki oda, banyo ve tuvalet var

“Görenler ilk bakışta şaşırıyor ama biz mutluyuz”

29 Ocak 2017 20:40

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, 3 katlı ince bina, görenleri şaşırtıyor.

Şirinkuyu Mahallesi’nde, Selahattin Gül’e ait 3 katlı bina farklı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 58 metre kare olduğu öğrenilen üçgen şekildeki arsasına yaptığı 3 katlı binanın her katında 2 oda, tuvalet ve banyo bulunduğu öğrenildi.

Görenleri şaşırtan binanın sahibi Selahattin Gül, arsasının üçgen şekilde olduğunu belirterek, “58 metre kare arsamıza binayı inşa ettik. Görenler ilk bakışta şaşırıyor ama biz mutluyuz” dedi.

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